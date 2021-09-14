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"أدبي جدة" يدشّن ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" إلى اللغة الإسبانية

لمؤلّفه الأمير خالد الفيصل

دشن نادي جدة الأدبي ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" للأمير خالد الفيصل، إلى اللغة الإسبانية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسبانيا.

يأتي ذلك ضمن برنامج "قنطرة" الذي بدأه النادي منذ خمس سنوات لترجمة أكثر من عشرة كتب أدبية ونقدية وإبداعية إلى اللغات الحية الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل قد أذن للنادي أثناء الاحتفال بترجمة الكتاب إلى أكثر من لغة.

وكتاب "إن لم فمن؟" يعد من الكتب التي ترسم معالم الحياة في السعودية بلغة أدبية سردية أخاذة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي جدة" يدشّن ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" إلى اللغة الإسبانية
سبق

دشن نادي جدة الأدبي ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" للأمير خالد الفيصل، إلى اللغة الإسبانية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسبانيا.

يأتي ذلك ضمن برنامج "قنطرة" الذي بدأه النادي منذ خمس سنوات لترجمة أكثر من عشرة كتب أدبية ونقدية وإبداعية إلى اللغات الحية الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل قد أذن للنادي أثناء الاحتفال بترجمة الكتاب إلى أكثر من لغة.

وكتاب "إن لم فمن؟" يعد من الكتب التي ترسم معالم الحياة في السعودية بلغة أدبية سردية أخاذة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
05:39 PM

"أدبي جدة" يدشّن ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" إلى اللغة الإسبانية

لمؤلّفه الأمير خالد الفيصل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
907

دشن نادي جدة الأدبي ترجمة كتاب "إن لم فمن؟" للأمير خالد الفيصل، إلى اللغة الإسبانية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في إسبانيا.

يأتي ذلك ضمن برنامج "قنطرة" الذي بدأه النادي منذ خمس سنوات لترجمة أكثر من عشرة كتب أدبية ونقدية وإبداعية إلى اللغات الحية الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل قد أذن للنادي أثناء الاحتفال بترجمة الكتاب إلى أكثر من لغة.

وكتاب "إن لم فمن؟" يعد من الكتب التي ترسم معالم الحياة في السعودية بلغة أدبية سردية أخاذة.

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