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"غارات منسقة".. مسلحون يقصفون قواعد عسكرية فرنسية في شمال مالي

تضم أكثر من 5100 جندي منتشرين في المنطقة

قصف مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة قواعد عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وغاو بشمال مالي في غضون ساعات قليلة اليوم (الاثنين)، في مؤشر نادر على غارات منسقة على القوات الدولية.

وأَفاد توماس روميجيير المتحدث باسم القوات الفرنسية التي تضم أكثر من 5100 فرد منتشرين في جميع أنحاء المنطقة، بأن المعسكرات تعرضت لنيران غير مباشرة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو إصابات.

وأشار "روميجيير" إلى تضرر قاعدة للأمم المتحدة في كيدال بجوار القاعدة الفرنسية.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن عدة صواريخ أطلقت في اتجاه القاعدة الفرنسية في حوالي الساعة 5:30 صباحاً (0530 بتوقيت جرينتش).

من جانبه، تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي في بيان الهجمات الصاروخية على قواعد الجيش الفرنسي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غارات منسقة".. مسلحون يقصفون قواعد عسكرية فرنسية في شمال مالي
سبق

قصف مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة قواعد عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وغاو بشمال مالي في غضون ساعات قليلة اليوم (الاثنين)، في مؤشر نادر على غارات منسقة على القوات الدولية.

وأَفاد توماس روميجيير المتحدث باسم القوات الفرنسية التي تضم أكثر من 5100 فرد منتشرين في جميع أنحاء المنطقة، بأن المعسكرات تعرضت لنيران غير مباشرة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو إصابات.

وأشار "روميجيير" إلى تضرر قاعدة للأمم المتحدة في كيدال بجوار القاعدة الفرنسية.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن عدة صواريخ أطلقت في اتجاه القاعدة الفرنسية في حوالي الساعة 5:30 صباحاً (0530 بتوقيت جرينتش).

من جانبه، تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي في بيان الهجمات الصاروخية على قواعد الجيش الفرنسي".

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
06:23 PM

"غارات منسقة".. مسلحون يقصفون قواعد عسكرية فرنسية في شمال مالي

تضم أكثر من 5100 جندي منتشرين في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصف مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة قواعد عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وغاو بشمال مالي في غضون ساعات قليلة اليوم (الاثنين)، في مؤشر نادر على غارات منسقة على القوات الدولية.

وأَفاد توماس روميجيير المتحدث باسم القوات الفرنسية التي تضم أكثر من 5100 فرد منتشرين في جميع أنحاء المنطقة، بأن المعسكرات تعرضت لنيران غير مباشرة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو إصابات.

وأشار "روميجيير" إلى تضرر قاعدة للأمم المتحدة في كيدال بجوار القاعدة الفرنسية.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن عدة صواريخ أطلقت في اتجاه القاعدة الفرنسية في حوالي الساعة 5:30 صباحاً (0530 بتوقيت جرينتش).

من جانبه، تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي في بيان الهجمات الصاروخية على قواعد الجيش الفرنسي".

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