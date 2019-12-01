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الكويت.. منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة

بناءً على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة

قررت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، منع استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت من 25 دولة أفريقية، بالإضافة إلى دولتين آسيويتين.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أوضحت قائمة صادرة عن الإدارة العامة، أن الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها، شملت كلاً من: "ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتي، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من: السنغال، ومالاوي، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوي، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندي، فضلاً عن دولتين آسيويتين هما إندونيسيا وبوتان".

ووفق "سبوتنك" الروسية قالت الداخلية الكويتية: إن ذلك القرار جاء بناء على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة.

وأظهرت القائمة الجديدة، التي ألغت كل القوائم التي سبقتها، إزالة دولتين من قائمة المنع التي سبقتها، وهما إريتريا وليبيريا، في حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هي: جنوب إفريقيا، وبنين، والذكور من: السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.


الجدير بالذكر أن العمالة المنزلية في الكويت، تشكل نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة، حيث بلغ عددها في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 724 ألف عامل، موزعة مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.

وزارة الداخلية الكويتية استقدام العمالة المنزلية الكويت

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الكويت.. منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة
سبق

قررت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، منع استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت من 25 دولة أفريقية، بالإضافة إلى دولتين آسيويتين.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أوضحت قائمة صادرة عن الإدارة العامة، أن الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها، شملت كلاً من: "ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتي، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من: السنغال، ومالاوي، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوي، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندي، فضلاً عن دولتين آسيويتين هما إندونيسيا وبوتان".

ووفق "سبوتنك" الروسية قالت الداخلية الكويتية: إن ذلك القرار جاء بناء على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة.

وأظهرت القائمة الجديدة، التي ألغت كل القوائم التي سبقتها، إزالة دولتين من قائمة المنع التي سبقتها، وهما إريتريا وليبيريا، في حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هي: جنوب إفريقيا، وبنين، والذكور من: السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.


الجدير بالذكر أن العمالة المنزلية في الكويت، تشكل نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة، حيث بلغ عددها في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 724 ألف عامل، موزعة مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
03:42 PM

الكويت.. منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة

بناءً على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، منع استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت من 25 دولة أفريقية، بالإضافة إلى دولتين آسيويتين.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أوضحت قائمة صادرة عن الإدارة العامة، أن الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها، شملت كلاً من: "ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتي، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من: السنغال، ومالاوي، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوي، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندي، فضلاً عن دولتين آسيويتين هما إندونيسيا وبوتان".

ووفق "سبوتنك" الروسية قالت الداخلية الكويتية: إن ذلك القرار جاء بناء على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة.

وأظهرت القائمة الجديدة، التي ألغت كل القوائم التي سبقتها، إزالة دولتين من قائمة المنع التي سبقتها، وهما إريتريا وليبيريا، في حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هي: جنوب إفريقيا، وبنين، والذكور من: السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.


الجدير بالذكر أن العمالة المنزلية في الكويت، تشكل نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة، حيث بلغ عددها في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 724 ألف عامل، موزعة مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.

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