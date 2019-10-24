"الحربي" يرعى حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام

أثنى على جدية الخريجات خلال فترة التدريب

عبّر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عن سعادته بتخرج عدد من المجندات اللاتي تدربن في المعهد النسوي، بمدينة تدريب الأمن العام.

جاء ذلك أثناء رعايته، اليوم، لحفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام، بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية، مثل أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شرطة المناطق والمرور وأمن الطرق والمسجدين الحرام والنبوي.

وقال، في تصريح له الخميس، إن "المرأة السعودية أثبتت نجاحًا في كثير من ميادين العمل، ونحن نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام".

وتقدم بالتهنئة لكل الخريجات اللاتي احتفل بتخرجهن صباح اليوم ليمثلن إضافة هامة في مسيرة الأمن العام وينضممن إلى إخوانهن، رجال الأمن العام الذي سطروا بتاريخ ناصع صفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.

كما أثنى على الجدية التي رافقت فترة التدريب لكل الخريجات طيلة البرنامج التدريبي وذكرهن بضرورة استشعار المسؤولية والخوف من الله والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.

ويسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

وأقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام، وبدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للخريجات استعرضن من خلالها أهمية الدورة العسكرية والفوائد التي اكتسبنها طوال فترة التدريب التي بدأت في 13/10/1440هـ حتى 25/2/1441 هـ.

كما تضمنت كلمة الخريجات بيانًا للمهارات التي تلقينها وأبرز الدروس النظرية والتطبيقات العملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهن أثناء التحان بوحداتهن في الأيام المقبلة.

ويبلغ عدد خريجات الدورة العسكرية الثانية، نحو 178 خريجة تلقت المعرفة في الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.

عقب ذلك كرم مدير الأمن العام المتميزات وسلمهن شهادات التخرج.

حضر حفل التخرج عدد من قيادات الأمن العام، تقدمهم مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب، اللواء عبدالرحمن المشحن.