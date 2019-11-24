أجرت مستشفيات "صحة جازان"، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 22537 عملية جراحة، تنوعت بين مختلف التخصصات؛ إذ بلغت 5237 جراحة عامة، و186 جراحة أوعية دموية، و92 جراحة قلب وصدر، بالإضافة إلى 516 جراحة مسالك بولية. وشملت أيضًا 394 جراحة تجميل وحروق، و3732 جراحة عظام وعمود فقري، و1089 جراحة أنف وأذن وحنجرة، و345 جراحة أسنان وفكين، إضافة إلى 226 جراحة أطفال، و3984 جراحة في أقسام النساء والولادة، و1193 جراحة عيون، و197 جراحة مخ وأعصاب، و659 عملية جراحية أخرى. وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 4687 عملية؛ منها 1287 بمستشفى الملك فهد المركزي، و1285 بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، و619 بمستشفى صامطة العام، و558 بمستشفى أبو عريش العام، و281 بمستشفى بيش العام.

"مستشفيات جازان" تُجري قرابة 23 ألف عملية بالربع الثالث من العام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 أجرت مستشفيات "صحة جازان"، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 22537 عملية جراحة، تنوعت بين مختلف التخصصات؛ إذ بلغت 5237 جراحة عامة، و186 جراحة أوعية دموية، و92 جراحة قلب وصدر، بالإضافة إلى 516 جراحة مسالك بولية.

وشملت أيضًا 394 جراحة تجميل وحروق، و3732 جراحة عظام وعمود فقري، و1089 جراحة أنف وأذن وحنجرة، و345 جراحة أسنان وفكين، إضافة إلى 226 جراحة أطفال، و3984 جراحة في أقسام النساء والولادة، و1193 جراحة عيون، و197 جراحة مخ وأعصاب، و659 عملية جراحية أخرى.

وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 4687 عملية؛ منها 1287 بمستشفى الملك فهد المركزي، و1285 بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، و619 بمستشفى صامطة العام، و558 بمستشفى أبو عريش العام، و281 بمستشفى بيش العام.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 11:33 AM

"مستشفيات جازان" تُجري قرابة 23 ألف عملية بالربع الثالث من العام تنوعت بين مختلف التخصصات بينها القلب والأوعية والحروق والتجميل





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أجرت مستشفيات "صحة جازان"، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 22537 عملية جراحة، تنوعت بين مختلف التخصصات؛ إذ بلغت 5237 جراحة عامة، و186 جراحة أوعية دموية، و92 جراحة قلب وصدر، بالإضافة إلى 516 جراحة مسالك بولية.

وشملت أيضًا 394 جراحة تجميل وحروق، و3732 جراحة عظام وعمود فقري، و1089 جراحة أنف وأذن وحنجرة، و345 جراحة أسنان وفكين، إضافة إلى 226 جراحة أطفال، و3984 جراحة في أقسام النساء والولادة، و1193 جراحة عيون، و197 جراحة مخ وأعصاب، و659 عملية جراحية أخرى.

وبلغ إجمالي جراحة اليوم الواحد 4687 عملية؛ منها 1287 بمستشفى الملك فهد المركزي، و1285 بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، و619 بمستشفى صامطة العام، و558 بمستشفى أبو عريش العام، و281 بمستشفى بيش العام.