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"بوتين": الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من اقتصادات العالم

قال: الوضع الحالي وأزمة كورونا وهبوط أسعار النفط سيمرّان عاجلًا أم آجلًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من باقي اقتصادات العالم، بما في ذلك الأوروبية، طبقاً لـ "تاس".

وجاء تصريح الرئيس خلال اجتماع مع إيغور سيتشين، رئيس شركة "روس نفط"، أكبر شركات النفط الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه أثار هذه المسألة بسبب قيود إنتاج النفط الخام المفروضة في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+".

وأضاف: أن "الوضع الحالي (أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط) سيمران عاجلًا أم آجلًا، وسينمو الاقتصاد العالمي والروسي أيضًا.

وفي وقت سابق توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن ينخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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"بوتين": الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من اقتصادات العالم
سبق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من باقي اقتصادات العالم، بما في ذلك الأوروبية، طبقاً لـ "تاس".

وجاء تصريح الرئيس خلال اجتماع مع إيغور سيتشين، رئيس شركة "روس نفط"، أكبر شركات النفط الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه أثار هذه المسألة بسبب قيود إنتاج النفط الخام المفروضة في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+".

وأضاف: أن "الوضع الحالي (أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط) سيمران عاجلًا أم آجلًا، وسينمو الاقتصاد العالمي والروسي أيضًا.

وفي وقت سابق توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن ينخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:40 PM

"بوتين": الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من اقتصادات العالم

قال: الوضع الحالي وأزمة كورونا وهبوط أسعار النفط سيمرّان عاجلًا أم آجلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الاقتصاد الروسي خلال العام 2020 سينخفض بمعدل أقل من باقي اقتصادات العالم، بما في ذلك الأوروبية، طبقاً لـ "تاس".

وجاء تصريح الرئيس خلال اجتماع مع إيغور سيتشين، رئيس شركة "روس نفط"، أكبر شركات النفط الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه أثار هذه المسألة بسبب قيود إنتاج النفط الخام المفروضة في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+".

وأضاف: أن "الوضع الحالي (أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط) سيمران عاجلًا أم آجلًا، وسينمو الاقتصاد العالمي والروسي أيضًا.

وفي وقت سابق توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن ينخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال 2020 بنسبة 3.3%، على أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.5%.

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