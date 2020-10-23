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سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات

معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، اليوم الجمعة، عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، وأكدت أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

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سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات
سبق

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، اليوم الجمعة، عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، وأكدت أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:49 PM

سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن: تعليق خدمات التأشيرات

معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، اليوم الجمعة، عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، وأكدت أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

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