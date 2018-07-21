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مكة تسجل 49 درجة مئوية.. أعلى درجات الحرارة اليوم بالمملكة

ينبع والأحساء 45 تليهما الخرج عند 44 درجة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة كانت في مكة المكرمة، حيث تم تسجيل 49 درجة مئوية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، ففي مرصد مكة المكرمة تم تسجيل أعلى درجة حرارة عند 49 درجة مئوية، فيما سجل مرصد ينبع، ومرصد الأحساء 45 درجة، يليه مرصد الخرج عند درجة 44.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منهما.

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مكة تسجل 49 درجة مئوية.. أعلى درجات الحرارة اليوم بالمملكة
سبق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة كانت في مكة المكرمة، حيث تم تسجيل 49 درجة مئوية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، ففي مرصد مكة المكرمة تم تسجيل أعلى درجة حرارة عند 49 درجة مئوية، فيما سجل مرصد ينبع، ومرصد الأحساء 45 درجة، يليه مرصد الخرج عند درجة 44.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منهما.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
06:40 PM

مكة تسجل 49 درجة مئوية.. أعلى درجات الحرارة اليوم بالمملكة

ينبع والأحساء 45 تليهما الخرج عند 44 درجة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,424

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الأحد في مناطق المملكة كانت في مكة المكرمة، حيث تم تسجيل 49 درجة مئوية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، ففي مرصد مكة المكرمة تم تسجيل أعلى درجة حرارة عند 49 درجة مئوية، فيما سجل مرصد ينبع، ومرصد الأحساء 45 درجة، يليه مرصد الخرج عند درجة 44.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منهما.

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