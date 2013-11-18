أمريكا طلبت شراء 10 ملايين علاج من عقار "فايزر" المضاد لـ"كورونا"

بلغت قيمتها 5,29 مليار دولار

أعلنت شركة فايزر، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ"كوفيد-19" بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط أن يلقى الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

وذكرت "فايرز" في بيان أوردته "فرانس 24" أن السعر الذي دفعته الحكومة الأمريكية يعكس الحجم الكبير للعلاجات التي تم شراؤها.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت محادثات مع دول أخرى.

وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا بالتعاون مع بايونتيك الألمانية، الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المرتقب جدًا، لأنه سهل الاستخدام في الأيام الأولى من ظهور الأعراض في حال الإصابة.

هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي سيُطرح في السوق تحت اسم "باكسلوفيد"، أثبت فعالية بنسبة 89 في المائة، لخفض حالات الاستشفاء والوفيات أثناء التجارب السريرية، عندما يؤخذ في الأيام الثلاثة الأولى بعد ظهور الأعراض.

وأجرت الشركة التجارب على أشخاص معرّضين بدرجة عالية للإصابة بشكل خطير من "كوفيد-19".