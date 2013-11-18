النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا طلبت شراء 10 ملايين علاج من عقار "فايزر" المضاد لـ"كورونا"

بلغت قيمتها 5,29 مليار دولار

أعلنت شركة فايزر، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ"كوفيد-19" بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط أن يلقى الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

وذكرت "فايرز" في بيان أوردته "فرانس 24" أن السعر الذي دفعته الحكومة الأمريكية يعكس الحجم الكبير للعلاجات التي تم شراؤها.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت محادثات مع دول أخرى.

وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا بالتعاون مع بايونتيك الألمانية، الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المرتقب جدًا، لأنه سهل الاستخدام في الأيام الأولى من ظهور الأعراض في حال الإصابة.

هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي سيُطرح في السوق تحت اسم "باكسلوفيد"، أثبت فعالية بنسبة 89 في المائة، لخفض حالات الاستشفاء والوفيات أثناء التجارب السريرية، عندما يؤخذ في الأيام الثلاثة الأولى بعد ظهور الأعراض.

وأجرت الشركة التجارب على أشخاص معرّضين بدرجة عالية للإصابة بشكل خطير من "كوفيد-19".

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا طلبت شراء 10 ملايين علاج من عقار "فايزر" المضاد لـ"كورونا"
سبق

أعلنت شركة فايزر، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ"كوفيد-19" بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط أن يلقى الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

وذكرت "فايرز" في بيان أوردته "فرانس 24" أن السعر الذي دفعته الحكومة الأمريكية يعكس الحجم الكبير للعلاجات التي تم شراؤها.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت محادثات مع دول أخرى.

وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا بالتعاون مع بايونتيك الألمانية، الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المرتقب جدًا، لأنه سهل الاستخدام في الأيام الأولى من ظهور الأعراض في حال الإصابة.

هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي سيُطرح في السوق تحت اسم "باكسلوفيد"، أثبت فعالية بنسبة 89 في المائة، لخفض حالات الاستشفاء والوفيات أثناء التجارب السريرية، عندما يؤخذ في الأيام الثلاثة الأولى بعد ظهور الأعراض.

وأجرت الشركة التجارب على أشخاص معرّضين بدرجة عالية للإصابة بشكل خطير من "كوفيد-19".

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:41 PM

أمريكا طلبت شراء 10 ملايين علاج من عقار "فايزر" المضاد لـ"كورونا"

بلغت قيمتها 5,29 مليار دولار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
533

أعلنت شركة فايزر، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ"كوفيد-19" بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط أن يلقى الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

وذكرت "فايرز" في بيان أوردته "فرانس 24" أن السعر الذي دفعته الحكومة الأمريكية يعكس الحجم الكبير للعلاجات التي تم شراؤها.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت محادثات مع دول أخرى.

وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا بالتعاون مع بايونتيك الألمانية، الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المرتقب جدًا، لأنه سهل الاستخدام في الأيام الأولى من ظهور الأعراض في حال الإصابة.

هذا العلاج المضاد للفيروسات، الذي سيُطرح في السوق تحت اسم "باكسلوفيد"، أثبت فعالية بنسبة 89 في المائة، لخفض حالات الاستشفاء والوفيات أثناء التجارب السريرية، عندما يؤخذ في الأيام الثلاثة الأولى بعد ظهور الأعراض.

وأجرت الشركة التجارب على أشخاص معرّضين بدرجة عالية للإصابة بشكل خطير من "كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,240

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة