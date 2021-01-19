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"الصحة": 1986 حالة نشطة منها 327 حرجة

تسجيل 6 حالات وفاة وإجمالي الضحايا 6335

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 226 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365325 حالة، من بينها 1986 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 327 حالة حرجة، كما تم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 357004 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة رحمهم الله.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 1986 حالة نشطة منها 327 حرجة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 226 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365325 حالة، من بينها 1986 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 327 حالة حرجة، كما تم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 357004 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة رحمهم الله.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:07 PM

"الصحة": 1986 حالة نشطة منها 327 حرجة

تسجيل 6 حالات وفاة وإجمالي الضحايا 6335

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 226 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365325 حالة، من بينها 1986 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 327 حالة حرجة، كما تم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 357004 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6335 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة رحمهم الله.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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