بالصور.. "إعلامي الليث" يوثّق جانباً من زيارة الأميرة هيفاء الفيصل و"الحازمي" لشلالات وادي ذهب

طبيعتها الخلابة ومياهها الجارية طوال العام تجعلها رافداً من روافد السياحة بالمحافظة

وثّق المركز الإعلامي بمحافظة الليث؛ اليوم الأحد، بالصور، زيارة الأميرة هيفاء الفيصل، ومحافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، لشلالات وادي ذهب، ومزارع البابايا الواقعة شرقي الليث.

وأظهرت الصور التي نشرها المركز الإعلامي بمحافظة الليث على حسابه الرسمي على "تويتر" زيارة الأميرة هيفاء الفيصل، ومحافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، لشلالات وادي ذهب، التي تقع في قرية ذهب على بعد 90 كلم شرق محافظة الليث، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة ومياهها الجارية على مدار العام، والتي تعتبر رافداً من روافد السياحة بالمحافظة.

كما أظهرت الصور جانباً من زيارة الأميرة هيفاء الفيصل لمدينة "السرّين" الأثرية بالوسقة بمركز الشواق جنوب، الليث، وهي ميناء مندثر ومدينة لاتزال ماثلة للعيان شاهدة على الأنشطة الحضارية المتنوعة من أساسات المباني والكسر الفخارية والخزفية والزجاجية.

من جانب آخر؛ أشاد محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، بجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد؛ وبرامجها الخيرية المستدامة التي تقدّمها في سبيل خدمة المستفيدين.

جاء ذلك خلال تدشين "الحازمي" محطة تحلية المياه الخيرية بجمعية البر الخيرية ببني يزيد شرقي الليث؛ ظهر اليوم الأحد.

وقال محافظ الليث مشيداً بالجمعية: اطلعت على برامج جمعية البر الخيرية بيني يزيد، ووجدت خلفها عملاً مبدعاً وتضحية بالوقت والمال والجهد.

وتُقدم المحطة خدماتها للمركز والقرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة، وتقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طناً، بما يعادل ٢٠ وايتاً يومياً، وتشتمل على ستة منافذ لتعبئة جوالين الماء.