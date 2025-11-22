أمطار على محافظات جازان و"المدني" يطالب بالحيطة والحذر

تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.