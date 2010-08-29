"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

تستمر حتى الساعة السادسة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.