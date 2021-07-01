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6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية

الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية فيها

من المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال للمكالمات والرسائل النصية بدءًا من اليوم الخميس في ست دول في البلقان.

وسيشهد ما يقرب من 18 مليون مواطن من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إنهاء الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية للجوال والرسائل النصية عبر الحدود.

غير أن الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية في المنطقة؛ وفقًا لما ذكره نائب وزير التجارة الصربي ميلان دوبرييفيتش لوكالة الأنباء الصربية تانيوج الأربعاء وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه لِتجنب سوء الفهم والاضطرابات؛ يجب على المواطنين أن يسألوا مقدمي الخدمات المدرجة في حِزَم هواتفهم المحمولة قبل السفر.

وكانت الدول الست قد وافقت على إلغاء الرسوم على أراضيها في أبريل 2019. وفي يوليو من العام نفسه، دخل تخفيض تكاليف التجوال الإقليمي حيز التنفيذ.

وكخطوة تالية، تهدف الدول الست إلى إلغاء رسوم التجوال لحركة المرور مع الاتحاد الأوروبي.

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6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية
سبق

من المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال للمكالمات والرسائل النصية بدءًا من اليوم الخميس في ست دول في البلقان.

وسيشهد ما يقرب من 18 مليون مواطن من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إنهاء الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية للجوال والرسائل النصية عبر الحدود.

غير أن الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية في المنطقة؛ وفقًا لما ذكره نائب وزير التجارة الصربي ميلان دوبرييفيتش لوكالة الأنباء الصربية تانيوج الأربعاء وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه لِتجنب سوء الفهم والاضطرابات؛ يجب على المواطنين أن يسألوا مقدمي الخدمات المدرجة في حِزَم هواتفهم المحمولة قبل السفر.

وكانت الدول الست قد وافقت على إلغاء الرسوم على أراضيها في أبريل 2019. وفي يوليو من العام نفسه، دخل تخفيض تكاليف التجوال الإقليمي حيز التنفيذ.

وكخطوة تالية، تهدف الدول الست إلى إلغاء رسوم التجوال لحركة المرور مع الاتحاد الأوروبي.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:53 AM

6 دول تلغي رسوم التجوال المحمول للمكالمات والرسائل النصية

الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المقرر أن يتم إلغاء رسوم التجوال للمكالمات والرسائل النصية بدءًا من اليوم الخميس في ست دول في البلقان.

وسيشهد ما يقرب من 18 مليون مواطن من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، إنهاء الرسوم المفروضة على المكالمات الهاتفية للجوال والرسائل النصية عبر الحدود.

غير أن الحدود القصوى ما زالت سارية على استخدام البيانات المجانية في المنطقة؛ وفقًا لما ذكره نائب وزير التجارة الصربي ميلان دوبرييفيتش لوكالة الأنباء الصربية تانيوج الأربعاء وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه لِتجنب سوء الفهم والاضطرابات؛ يجب على المواطنين أن يسألوا مقدمي الخدمات المدرجة في حِزَم هواتفهم المحمولة قبل السفر.

وكانت الدول الست قد وافقت على إلغاء الرسوم على أراضيها في أبريل 2019. وفي يوليو من العام نفسه، دخل تخفيض تكاليف التجوال الإقليمي حيز التنفيذ.

وكخطوة تالية، تهدف الدول الست إلى إلغاء رسوم التجوال لحركة المرور مع الاتحاد الأوروبي.

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