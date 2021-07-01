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"المواصفات" تختتم فعاليات مبادرة "ساعة استشارة"

81 جلسة مجانية استفاد منها أكثر من 75 منشأة

اختتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فعاليات مبادرة "ساعة استشارة"، التي أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021م، حيث قدّمت من خلالها 81 جلسة استشارية مجانية استفاد منها أكثر من 75 منشأة بواقع 60 ساعة استشارية، ضمن الجهود الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

واستهدفت المبادرة التي أطلقتها المواصفات السعودية، تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة، ورفع الوعي بالمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ قدم خبراء المواصفات السعودية عدداً من الجلسات الاستشارية في مجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، ودعم المنشآت.


وجاءت هذه المبادرة امتداداً لبرامج دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها المواصفات السعودية بالتعاون مع "منشآت"، التي تسهم في نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تختتم فعاليات مبادرة "ساعة استشارة"
سبق

اختتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فعاليات مبادرة "ساعة استشارة"، التي أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021م، حيث قدّمت من خلالها 81 جلسة استشارية مجانية استفاد منها أكثر من 75 منشأة بواقع 60 ساعة استشارية، ضمن الجهود الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

واستهدفت المبادرة التي أطلقتها المواصفات السعودية، تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة، ورفع الوعي بالمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ قدم خبراء المواصفات السعودية عدداً من الجلسات الاستشارية في مجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، ودعم المنشآت.


وجاءت هذه المبادرة امتداداً لبرامج دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها المواصفات السعودية بالتعاون مع "منشآت"، التي تسهم في نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:18 PM

"المواصفات" تختتم فعاليات مبادرة "ساعة استشارة"

81 جلسة مجانية استفاد منها أكثر من 75 منشأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فعاليات مبادرة "ساعة استشارة"، التي أطلقتها بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2021م، حيث قدّمت من خلالها 81 جلسة استشارية مجانية استفاد منها أكثر من 75 منشأة بواقع 60 ساعة استشارية، ضمن الجهود الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

واستهدفت المبادرة التي أطلقتها المواصفات السعودية، تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق نظم إدارة الجودة، ورفع الوعي بالمواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ قدم خبراء المواصفات السعودية عدداً من الجلسات الاستشارية في مجالات نظم الإدارة والجودة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وبرنامج سلامة المنتجات، ودعم المنشآت.


وجاءت هذه المبادرة امتداداً لبرامج دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها المواصفات السعودية بالتعاون مع "منشآت"، التي تسهم في نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعدها على مواكبة متطلبات السوق، والإسهام في تسهيل بدء الأعمال، وتعزيز فرص النمو، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

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