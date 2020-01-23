"الدوسري" يمثل السعودية في قضايا طالبي اللجوء بألمانيا

في إنجاز جديد للمملكة في إطار العمل الإنساني

مثَّل المواطن إبراهيم الدوسري السعودية في قضايا طالبي اللجوء في جمهورية ألمانيا، من خلال برنامج يتبع وزارة الخارجية الألمانية، يتيح الفرصة لـ 20 مقعدًا، تمنحه الوزارة في مختلف المجالات، منها مقعد في المجال الإنساني، وهو الذي ظفر به "الدوسري" في إنجاز جديد للمملكة في إطار العمل الإنساني.

الجدير بالذكر أن الدوسري حصل على وسام العمل الإنساني السادس الذي يُمنح للمتميزين في هذا المجال، ولا يوجد منه سوى 50 وسامًا فقط. وقد تم منحه هذا الوسام بناء على جهوده مع الصليب الأحمر الألماني في فرع مدينة آيزنهوتنشتات.

وحاليًا يكمل "الدوسري" شهره الثالث في التدريب بعد أن تم منحه الفرصة للمشاركة باحثًا في المنظمات الإنسانية ضمن فريق جامعة "أكون" الألمانية التي تحتوي على خبراء في هذا المجال.

ويعمل "الدوسري" حاليًا بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في برامج التطوع الدولي، كما يعمل مستشارًا متطوعًا في القانون الدولي الإنساني مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، كما أنه أحد خريجي برنامج سلام لإعداد القادة للتواصل العالمي.

ووجّه الدوسري شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولمقام وزارة الخارجية السعودية ومركز الملك سلمان والمنظمة العربية وبرنامج سلام للتواصل الحضاري لدعمه في المشاركة، وتمثيل السعودية في هذا البرنامج العالمي.