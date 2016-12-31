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الباحة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 10 مساء

الأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 10 مساء
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
12:03 PM

الباحة.. أمطار رعدية تتواصل حتى 10 مساء

الأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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