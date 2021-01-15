مهرجان كؤوس الملوك.. منافسات قوية في الجولة الـ45 من موسم سباقات نادي الخيل 2021

كانت الجياد "أبو لاح" للشريف هزاع العبدلي، و"ايس دانسنج" لأبناء فيحان المنديل، و"غابطة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و"البذالي" للأمير فيصل بن خالد المنتصرة في الأمسية الأولى من النسخة السادسة لمهرجان كؤوس الملوك مساء اليوم على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادية، وذلك ضمن الجولة الـ45 من موسم سباقات نادي الخيل للعام 2021. "أبو لاح" بطل الأمهار وبرهن مهر السنوات الثلاث "أبو لاح" للشريف هزاع العبدلي على علو كعبه، وارتفاع حظوظه بكأس المؤسس بالمستوى المميز في شوط كأس الملك عبدالله (الفئة الأولى) تحت قيادة نجم الأمسية الأولى من مهرجان الملوك الخيال المخضرم "راموس" الذي انطلق بحصانه على رأس الخيل، وظل في الصدارة حتى خط النهاية منهيًا السباق بفارق 3 أطوال تقريبًا، ومحرزًا الفوز الرابع في مشواره السباقي قاطعًا مسافة 1600 متر في "1:39:61 دقيقة". وجاء "كحيلان الخيل" ثانيًا، و"العرق الأبتر" ثالثًا. وسلم الأمير متعب بن عبدالله الكأس لمالك "أبو لاح" الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، كما سلم جائزة المدرب لشالح العضياني، وجائزة الخيال لـ"راموس"، والوشاح للمهر البطل. وبذلك يُبقي إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي الكأس في خزانته للعام الثاني على التوالي. كأس سلطان ثالثة للمنديل للمرة الثالثة على التوالي احتفظ أبناء المدرب فيحان المنديل بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس المستوردة عن طريق الفرس البطلة "ايس دانسنج" التي كانت هذا المساء في أحسن حالاتها الفنية؛ لتحافظ على هذه الكأس في رصيدها للمرة الثانية تحت قيادة الخيال "أليكسس مورينو" الذي استثمر جيدًا جهد الفرس "صن ست فلاش" في تهيئة السباق له، وتقدم إلى الصدارة في آخر 400 متر من السباق البالغة مسافته 2000 متر، وقطعتها "ايس دانسينج" بزمن "2:07:51 دقيقة"، وبفارق رقبة عن الفرس "تمرير"، وحلت ثالثًا الفرس "صن هات"؛ إذ كانت النهاية مثيرة بين الأفراس الثلاثة. وقد توج الأمين العام لمؤسسة الأمير سلطان الخيرية الأمير فيصل بن سلطان الفائزين بكأس هذا العام، والمدرب نايف المنديل بجائزة المدرب، والسوط للخيال "مورينو"، والوشاح للفرس البطلة. "غابطة" وكأس بدر وظهرت فرس السنوات الست "غابطة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أحسن حالاتها الفنية تحت قيادة الخيال محمد الدهام الذي طار بثاني كؤوس المهرجان إلى الإسطبل الأبيض في الجزء الأخير من السباق الذي جمع أفراس 4 سنوات فأكثر؛ إذ نجح المدرب القدير سعود بن رزيق في تعزيز رصيد الأبيض بكأس الأمير بدر. وجمع السباق نخبة أفراس الإنتاج المحلي. وهو الفوز الثاني للفرس في غضون أسبوعين. وحلت "أمسياتي" في المركز الثاني، وفي المركز الثالث "متوارية". وعقب السباق تسلم سمو الأمير متعب بن عبدالله من الأمير عبدالله بن خالد بن بندر الكأس، كما سلم جائزة المدرب لسعود بن زريق، والسوط الذهبي للخيال محمد الدهام، والوشاح للفرس الفائزة. وقطعت "غابطة" مسافة السباق البالغة 1800 متر في "1:52:61 دقيقة". "البذالي" أول الفائزين وكان حصان السنوات الأربع "البذالي" للأمير فيصل بن خالد قد كتب اسمه في سجل الخيل الفائزة بالجوائز الكبرى (الفئة الثانية) بافتتاح جوائز المهرجان في نسخته السادسة بكأس الأمير نايف على مسافة 1600متر تحت قيادة الخيال المخضرم "وجبرتو راموس"، الذي استفاد كثيرًا من جهد الحصان "مرتجح" في تهيئة السباق الذي أنهاه "البذالي" العائد بعد غيبه بزمن "1:38:31 دقيقة"، وبفارق ثلاثة أطوال تقريبًا عن زميله "ابن دحيم" الذي حل ثانيًا، وكانت مهمته اقتناص الفوز في حال تعثر "البذالي"، فيما وصل ثالثًا "أبو شيبة". وقد توج أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الكأس لمالك الحصان الفائز الأمير فيصل بن خالد، وجائزة المدرب للمدرب فهد سعد، والسوط للخيال "وجبرتو راموس"، كما سلم الوشاح الخاص بالجواد.

مهرجان كؤوس الملوك.. منافسات قوية في الجولة الـ45 من موسم سباقات نادي الخيل 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-15 كانت الجياد "أبو لاح" للشريف هزاع العبدلي، و"ايس دانسنج" لأبناء فيحان المنديل، و"غابطة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، و"البذالي" للأمير فيصل بن خالد المنتصرة في الأمسية الأولى من النسخة السادسة لمهرجان كؤوس الملوك مساء اليوم على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادية، وذلك ضمن الجولة الـ45 من موسم سباقات نادي الخيل للعام 2021.



"أبو لاح" بطل الأمهار

وبرهن مهر السنوات الثلاث "أبو لاح" للشريف هزاع العبدلي على علو كعبه، وارتفاع حظوظه بكأس المؤسس بالمستوى المميز في شوط كأس الملك عبدالله (الفئة الأولى) تحت قيادة نجم الأمسية الأولى من مهرجان الملوك الخيال المخضرم "راموس" الذي انطلق بحصانه على رأس الخيل، وظل في الصدارة حتى خط النهاية منهيًا السباق بفارق 3 أطوال تقريبًا، ومحرزًا الفوز الرابع في مشواره السباقي قاطعًا مسافة 1600 متر في "1:39:61 دقيقة". وجاء "كحيلان الخيل" ثانيًا، و"العرق الأبتر" ثالثًا. وسلم الأمير متعب بن عبدالله الكأس لمالك "أبو لاح" الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، كما سلم جائزة المدرب لشالح العضياني، وجائزة الخيال لـ"راموس"، والوشاح للمهر البطل. وبذلك يُبقي إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي الكأس في خزانته للعام الثاني على التوالي.



كأس سلطان ثالثة للمنديل

للمرة الثالثة على التوالي احتفظ أبناء المدرب فيحان المنديل بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس المستوردة عن طريق الفرس البطلة "ايس دانسنج" التي كانت هذا المساء في أحسن حالاتها الفنية؛ لتحافظ على هذه الكأس في رصيدها للمرة الثانية تحت قيادة الخيال "أليكسس مورينو" الذي استثمر جيدًا جهد الفرس "صن ست فلاش" في تهيئة السباق له، وتقدم إلى الصدارة في آخر 400 متر من السباق البالغة مسافته 2000 متر، وقطعتها "ايس دانسينج" بزمن "2:07:51 دقيقة"، وبفارق رقبة عن الفرس "تمرير"، وحلت ثالثًا الفرس "صن هات"؛ إذ كانت النهاية مثيرة بين الأفراس الثلاثة. وقد توج الأمين العام لمؤسسة الأمير سلطان الخيرية الأمير فيصل بن سلطان الفائزين بكأس هذا العام، والمدرب نايف المنديل بجائزة المدرب، والسوط للخيال "مورينو"، والوشاح للفرس البطلة.



"غابطة" وكأس بدر

وظهرت فرس السنوات الست "غابطة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أحسن حالاتها الفنية تحت قيادة الخيال محمد الدهام الذي طار بثاني كؤوس المهرجان إلى الإسطبل الأبيض في الجزء الأخير من السباق الذي جمع أفراس 4 سنوات فأكثر؛ إذ نجح المدرب القدير سعود بن رزيق في تعزيز رصيد الأبيض بكأس الأمير بدر. وجمع السباق نخبة أفراس الإنتاج المحلي. وهو الفوز الثاني للفرس في غضون أسبوعين. وحلت "أمسياتي" في المركز الثاني، وفي المركز الثالث "متوارية". وعقب السباق تسلم سمو الأمير متعب بن عبدالله من الأمير عبدالله بن خالد بن بندر الكأس، كما سلم جائزة المدرب لسعود بن زريق، والسوط الذهبي للخيال محمد الدهام، والوشاح للفرس الفائزة. وقطعت "غابطة" مسافة السباق البالغة 1800 متر في "1:52:61 دقيقة".



"البذالي" أول الفائزين

وكان حصان السنوات الأربع "البذالي" للأمير فيصل بن خالد قد كتب اسمه في سجل الخيل الفائزة بالجوائز الكبرى (الفئة الثانية) بافتتاح جوائز المهرجان في نسخته السادسة بكأس الأمير نايف على مسافة 1600متر تحت قيادة الخيال المخضرم "وجبرتو راموس"، الذي استفاد كثيرًا من جهد الحصان "مرتجح" في تهيئة السباق الذي أنهاه "البذالي" العائد بعد غيبه بزمن "1:38:31 دقيقة"، وبفارق ثلاثة أطوال تقريبًا عن زميله "ابن دحيم" الذي حل ثانيًا، وكانت مهمته اقتناص الفوز في حال تعثر "البذالي"، فيما وصل ثالثًا "أبو شيبة". وقد توج أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الكأس لمالك الحصان الفائز الأمير فيصل بن خالد، وجائزة المدرب للمدرب فهد سعد، والسوط للخيال "وجبرتو راموس"، كما سلم الوشاح الخاص بالجواد.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442 10:40 PM

مهرجان كؤوس الملوك.. منافسات قوية في الجولة الـ45 من موسم سباقات نادي الخيل 2021





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