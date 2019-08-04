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شاهد من الدمام وبدعم أمني .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في 6 مواقع

في ضاحية الملك فهد وبمساحة ٢٥٠٠م .. و"القحطاني": الجولات الرقابية مستمرة

أزالت بلدية غرب الدمام، أخيراً، عدداً من التعديات على أراضٍ حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد بالدمام.

وذكر رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني؛ أن البلدية قامت بإزالة تعدياتٍ في منطقة ضاحية الملك فهد، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت في إقامة مبانٍ مخالفة على أراضٍ حكومية والتعدّي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء، من خلال إقامة أسوار خرسانية ومباني مجالس وغرف معيشة ودورات مياه.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة المباني التي تم بناؤها بشكلٍ مخالف على هذه الأراضي بلغ (2557)م2، مؤكداً أنه تمّت إزالة جميع التعديات من قِبل لجنة التعديات والمكوّنة من خمسة أعضاء من مديري إدارات مختلفة بالبلدية التي اشرفت على الإزالة؛ لافتاً إلى مشاركة ١٢ موظفاً من البلدية في أعمال الإزالة، إضافة إلى مشاركة فرقة فنية من شركة الكهرباء، وموظف إداري لفصل التيار الكهربائي عن المباني.

وقال إن لجنة التعديات قامت بالاستعانة بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة؛ حيث استمرت أعمال الإزالة لمدة خمسة أيام، مشدّداً على أن مراقبي البلدية نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تمّ رصد التعديات بها، وجرى التحقّق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفّذت أعمال الإزالة فور التأكّد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الدمام وبدعم أمني .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في 6 مواقع
سبق

أزالت بلدية غرب الدمام، أخيراً، عدداً من التعديات على أراضٍ حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد بالدمام.

وذكر رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني؛ أن البلدية قامت بإزالة تعدياتٍ في منطقة ضاحية الملك فهد، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت في إقامة مبانٍ مخالفة على أراضٍ حكومية والتعدّي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء، من خلال إقامة أسوار خرسانية ومباني مجالس وغرف معيشة ودورات مياه.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة المباني التي تم بناؤها بشكلٍ مخالف على هذه الأراضي بلغ (2557)م2، مؤكداً أنه تمّت إزالة جميع التعديات من قِبل لجنة التعديات والمكوّنة من خمسة أعضاء من مديري إدارات مختلفة بالبلدية التي اشرفت على الإزالة؛ لافتاً إلى مشاركة ١٢ موظفاً من البلدية في أعمال الإزالة، إضافة إلى مشاركة فرقة فنية من شركة الكهرباء، وموظف إداري لفصل التيار الكهربائي عن المباني.

وقال إن لجنة التعديات قامت بالاستعانة بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة؛ حيث استمرت أعمال الإزالة لمدة خمسة أيام، مشدّداً على أن مراقبي البلدية نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تمّ رصد التعديات بها، وجرى التحقّق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفّذت أعمال الإزالة فور التأكّد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:41 AM

شاهد من الدمام وبدعم أمني .. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في 6 مواقع

في ضاحية الملك فهد وبمساحة ٢٥٠٠م .. و"القحطاني": الجولات الرقابية مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أزالت بلدية غرب الدمام، أخيراً، عدداً من التعديات على أراضٍ حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد بالدمام.

وذكر رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني؛ أن البلدية قامت بإزالة تعدياتٍ في منطقة ضاحية الملك فهد، مشيراً إلى أن التعديات تمثلت في إقامة مبانٍ مخالفة على أراضٍ حكومية والتعدّي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء، من خلال إقامة أسوار خرسانية ومباني مجالس وغرف معيشة ودورات مياه.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة المباني التي تم بناؤها بشكلٍ مخالف على هذه الأراضي بلغ (2557)م2، مؤكداً أنه تمّت إزالة جميع التعديات من قِبل لجنة التعديات والمكوّنة من خمسة أعضاء من مديري إدارات مختلفة بالبلدية التي اشرفت على الإزالة؛ لافتاً إلى مشاركة ١٢ موظفاً من البلدية في أعمال الإزالة، إضافة إلى مشاركة فرقة فنية من شركة الكهرباء، وموظف إداري لفصل التيار الكهربائي عن المباني.

وقال إن لجنة التعديات قامت بالاستعانة بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة؛ حيث استمرت أعمال الإزالة لمدة خمسة أيام، مشدّداً على أن مراقبي البلدية نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تمّ رصد التعديات بها، وجرى التحقّق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفّذت أعمال الإزالة فور التأكّد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

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