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مطار الملك عبدالعزيز يؤكد انتظام حركة الملاحة: لم تتأثر بالحالة الماطرة

شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة متأثرة بالحالة "سقيا" وسط تنبيهات الأرصاد

أكد مطار الملك عبدالعزيز انتظام حركة الملاحة ولم يتأثر بالحالة الماطرة التي تشهدها المحافظة.

وقال المطار عبر حسابه في "تويتر": أعزاءنا المسافرين.. نود أن نُلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بـ#مطار_الملك_عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن.

وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على محافظة جدة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.

مطار الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك عبدالعزيز يؤكد انتظام حركة الملاحة: لم تتأثر بالحالة الماطرة
سبق

أكد مطار الملك عبدالعزيز انتظام حركة الملاحة ولم يتأثر بالحالة الماطرة التي تشهدها المحافظة.

وقال المطار عبر حسابه في "تويتر": أعزاءنا المسافرين.. نود أن نُلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بـ#مطار_الملك_عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن.

وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على محافظة جدة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:31 PM

مطار الملك عبدالعزيز يؤكد انتظام حركة الملاحة: لم تتأثر بالحالة الماطرة

شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة متأثرة بالحالة "سقيا" وسط تنبيهات الأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مطار الملك عبدالعزيز انتظام حركة الملاحة ولم يتأثر بالحالة الماطرة التي تشهدها المحافظة.

وقال المطار عبر حسابه في "تويتر": أعزاءنا المسافرين.. نود أن نُلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بـ#مطار_الملك_عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن.

وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد هطلت اليوم على محافظة جدة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت عدة تنبيهات لمكة المكرمة خلال الساعات الماضية بينها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية من 10 صباح اليوم حتى العاشرة مساءً.

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