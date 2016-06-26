بدأت في 2017 .. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 5.6 مليون مخالف

انطلقت لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة، منذ يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م، حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24 / 6 / 2021م، "5651619" مخالفاً؛ منهم "4323083" مخالفاً لنظام الإقامة، و"803186" مخالفاً لنظام العمل، و"525350" مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبحسب نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال هذه الفترة، فقد بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116930) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9550) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (8241) شخصاً.

ووصل إجمالي المواطنين الذين تمّ توقيفهم على خلفية تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2769) مواطناً، تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحق (2763) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ستة سعوديين.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (68431) وافداً مخالفاً، منهم (60840) رجلاً، و(7591) امرأة.

وتمّ فرض العقوبات الفورية بحق (715216) مخالفاً، وإحالة (913306) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1050132) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1559919) مخالفاً.

هذا وقد شدّدت وزارة الداخلية على أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.