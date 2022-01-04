"السديس": جنود الوطن البواسل سطروا أروع البطولات في الذود عن هذا البلد المعطاء وحماية مقدّساته

خلال زيارته القطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بزيارة للقطاعات العسكرية بالمنطقة الجنوبية.

وكان في استقباله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء محمد بن علي العمري، والمستشار في الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، وقائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن سامي وقيان الدوسري، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة اللواء الركن علي القرني، وعدد من الضباط والعسكريين.

تأتي هذه الزيارة لدعم رجال القوات المسلحة والثناء عليهم لجهودهم العظيمة في حماية المملكة العربية السعودية والحفاظ على أرواح الآمنين.

وأكّد الشيخ السديس، أن جنود الوطن البواسل سطروا أروع البطولات في الذود عن هذا البلد المعطاء وحماية مقدّساته وأبنائه من الهجمات الغادرة، التي بفضل من الله -سبحانه وتعالى- كان للقوات المسلحة الدور الكبير في صدها ودحرها.

وأوصى جنود الوطن البواسل بتقوى الله -عزّ وجلّ- وبذل الجهد في حماية المقدّسات والممتلكات والأرواح، مشيراً إلى أن ما يقوموا به من بطولات سينالون به الأجر الكبير وسيسطرها التاريخ في حماية الحرمين الشريفين.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الله ـ سبحانه وتعالى - أن يكلل جهودهم في صد العدوان وأن يجزيهم خير الجزاء لقاء ما يقومون به من جهادٍ لحماية المقدّسات والأرواح الآمنة، وأن يحفظ جنودنا من بين أيديهم ومن خلفهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام، مقدماً شكره وتقديره لأعمالهم البطولية.