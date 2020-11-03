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الأحوال المدنية: هذه حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة

عقب أنباء متداولة.. قالت: نأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها

أكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكانت قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، تحتوي على عديد من المزايا، وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، وهو ما نفته الأحوال المدنية.

الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحوال المدنية: هذه حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة
سبق

أكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكانت قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، تحتوي على عديد من المزايا، وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، وهو ما نفته الأحوال المدنية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:34 AM

الأحوال المدنية: هذه حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة

عقب أنباء متداولة.. قالت: نأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,755

أكدت الأحوال المدنية أنه لا صحة لتدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وكانت قد تداولت أنباء حول تدشين وزارة الداخلية هوية وطنية جديدة، تحتوي على عديد من المزايا، وأنها ستغني عن بعض الإثباتات الأخرى، وهو ما نفته الأحوال المدنية.

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