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شاهد.. لحظة تعامد قمر الحصاد على أبراج "الساعة" و"الفيصلية" و"المملكة"

يتزامن مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر ويشير إلى نهاية فصل الصيف

وثّق ثلاثة مصورين سعوديين صوراً جمالية لحظة تعامد قمر الحصاد على ثلاثة معالم من المملكة، "برج الساعة بمكة المكرمة، وبرجي المملكة والفيصلية" بالرياض.

والتقط المصور يوسف بجاش صورة تعامد قمر الحصاد لبرج ساعة مكة المكرمة، فيما التقط المصور صالح الهذلول برج الفيصلية، والتقط المصور فيصل بن فهد زرعة صورة لبرج المملكة.

ويعرف "قمر الحصاد" بأنه اكتمال القمر مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، ما يعني نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.

وظهر "قمر الحصاد" مساء الجمعة الماضية، حيث كان مرئياً بعد غروب الشمس، وبلغ ذروته في الساعات الأولى من صباح السبت 14 سبتمبر.

ويحدث البدر عندما يكون القمر الخاص بنا على الجانب الآخر من الأرض في مواجهة مع الشمس (بين الأرض والشمس)، بمعنى أن وجهه سيكون مضاء بالكامل في سماء الليل.

وعرف بدر شهر سبتمبر، باسم قمر الحصاد لدى أوائل القبائل الأمريكية الأصلية؛ لظهوره أثناء فترة حصاد الذرة، ولذلك يطلق عليه البعض اسم "بدر الذرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظة تعامد قمر الحصاد على أبراج "الساعة" و"الفيصلية" و"المملكة"
سبق

وثّق ثلاثة مصورين سعوديين صوراً جمالية لحظة تعامد قمر الحصاد على ثلاثة معالم من المملكة، "برج الساعة بمكة المكرمة، وبرجي المملكة والفيصلية" بالرياض.

والتقط المصور يوسف بجاش صورة تعامد قمر الحصاد لبرج ساعة مكة المكرمة، فيما التقط المصور صالح الهذلول برج الفيصلية، والتقط المصور فيصل بن فهد زرعة صورة لبرج المملكة.

ويعرف "قمر الحصاد" بأنه اكتمال القمر مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، ما يعني نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.

وظهر "قمر الحصاد" مساء الجمعة الماضية، حيث كان مرئياً بعد غروب الشمس، وبلغ ذروته في الساعات الأولى من صباح السبت 14 سبتمبر.

ويحدث البدر عندما يكون القمر الخاص بنا على الجانب الآخر من الأرض في مواجهة مع الشمس (بين الأرض والشمس)، بمعنى أن وجهه سيكون مضاء بالكامل في سماء الليل.

وعرف بدر شهر سبتمبر، باسم قمر الحصاد لدى أوائل القبائل الأمريكية الأصلية؛ لظهوره أثناء فترة حصاد الذرة، ولذلك يطلق عليه البعض اسم "بدر الذرة".

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:29 PM

شاهد.. لحظة تعامد قمر الحصاد على أبراج "الساعة" و"الفيصلية" و"المملكة"

يتزامن مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر ويشير إلى نهاية فصل الصيف

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
7
15,062

وثّق ثلاثة مصورين سعوديين صوراً جمالية لحظة تعامد قمر الحصاد على ثلاثة معالم من المملكة، "برج الساعة بمكة المكرمة، وبرجي المملكة والفيصلية" بالرياض.

والتقط المصور يوسف بجاش صورة تعامد قمر الحصاد لبرج ساعة مكة المكرمة، فيما التقط المصور صالح الهذلول برج الفيصلية، والتقط المصور فيصل بن فهد زرعة صورة لبرج المملكة.

ويعرف "قمر الحصاد" بأنه اكتمال القمر مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، ما يعني نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.

وظهر "قمر الحصاد" مساء الجمعة الماضية، حيث كان مرئياً بعد غروب الشمس، وبلغ ذروته في الساعات الأولى من صباح السبت 14 سبتمبر.

ويحدث البدر عندما يكون القمر الخاص بنا على الجانب الآخر من الأرض في مواجهة مع الشمس (بين الأرض والشمس)، بمعنى أن وجهه سيكون مضاء بالكامل في سماء الليل.

وعرف بدر شهر سبتمبر، باسم قمر الحصاد لدى أوائل القبائل الأمريكية الأصلية؛ لظهوره أثناء فترة حصاد الذرة، ولذلك يطلق عليه البعض اسم "بدر الذرة".

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