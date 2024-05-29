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"فيصل بن مقرن" يدشن #حملة_تفريج_كربة_حائل.. و4 ملايين بأول 20 دقيقة

الحملة ما زالت مستمرة عبر القنوات الرسمية والحسابات البنكية

دشن نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن مقرن، نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل "تراحم".

وأوضح أمين صندوق "تراحم"، الدكتور تركي الشلاقي، أن الحملة هي أهم القنوات الاجتماعية التي تساند اللجنة في مهامها.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعد الحملة الثالثة، والتي تأتي استكمالاً لسابقاتها الأولى والثانية.

ودعا "الشلاقي" المجتمع لدعم هذه الحملة ليُكمل المستهدفون رمضان بين أسرهم.

وقال نائب أمير حائل، إننا جميعًا عشنا برمضان بسعادة وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة ولله الحمد، وقد شعرنا بتسارع أيام وليالي رمضان، إلا أن السجناء وأسرهم مرّت عليهم تلك الأيام والليالي ،ثِقالاً وبطيئةً، وهم في ألم وأمل.

وأضاف أن الأمل الذي ينتظره أولئك السجناء ،هو من سيُسهم فيه كل من يتفاعل ويتبرع عبر هذه الحملة المباركة عبر القنوات الرسمية.

وتمنى الأمير فيصل بن مقرن، أن يقضي السجناء بقية أيام رمضان مع أسرهم، وأن تكون هذه الحملة سبب خير للم السجناء بأسرهم، وأن يفرحوا فرحة العيد معًا.

يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها أربعة ملايين ريال في العشرين دقيقة من بدايتها.

وما زالت الحملة مستمرة، عبر القنوات الرسمية، وعبر الحسابات البنكية.

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"فيصل بن مقرن" يدشن #حملة_تفريج_كربة_حائل.. و4 ملايين بأول 20 دقيقة
سبق

دشن نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن مقرن، نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل "تراحم".

وأوضح أمين صندوق "تراحم"، الدكتور تركي الشلاقي، أن الحملة هي أهم القنوات الاجتماعية التي تساند اللجنة في مهامها.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعد الحملة الثالثة، والتي تأتي استكمالاً لسابقاتها الأولى والثانية.

ودعا "الشلاقي" المجتمع لدعم هذه الحملة ليُكمل المستهدفون رمضان بين أسرهم.

وقال نائب أمير حائل، إننا جميعًا عشنا برمضان بسعادة وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة ولله الحمد، وقد شعرنا بتسارع أيام وليالي رمضان، إلا أن السجناء وأسرهم مرّت عليهم تلك الأيام والليالي ،ثِقالاً وبطيئةً، وهم في ألم وأمل.

وأضاف أن الأمل الذي ينتظره أولئك السجناء ،هو من سيُسهم فيه كل من يتفاعل ويتبرع عبر هذه الحملة المباركة عبر القنوات الرسمية.

وتمنى الأمير فيصل بن مقرن، أن يقضي السجناء بقية أيام رمضان مع أسرهم، وأن تكون هذه الحملة سبب خير للم السجناء بأسرهم، وأن يفرحوا فرحة العيد معًا.

يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها أربعة ملايين ريال في العشرين دقيقة من بدايتها.

وما زالت الحملة مستمرة، عبر القنوات الرسمية، وعبر الحسابات البنكية.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:19 AM

"فيصل بن مقرن" يدشن #حملة_تفريج_كربة_حائل.. و4 ملايين بأول 20 دقيقة

الحملة ما زالت مستمرة عبر القنوات الرسمية والحسابات البنكية

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خالد السليمي - حائل
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دشن نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن مقرن، نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل "تراحم".

وأوضح أمين صندوق "تراحم"، الدكتور تركي الشلاقي، أن الحملة هي أهم القنوات الاجتماعية التي تساند اللجنة في مهامها.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعد الحملة الثالثة، والتي تأتي استكمالاً لسابقاتها الأولى والثانية.

ودعا "الشلاقي" المجتمع لدعم هذه الحملة ليُكمل المستهدفون رمضان بين أسرهم.

وقال نائب أمير حائل، إننا جميعًا عشنا برمضان بسعادة وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة ولله الحمد، وقد شعرنا بتسارع أيام وليالي رمضان، إلا أن السجناء وأسرهم مرّت عليهم تلك الأيام والليالي ،ثِقالاً وبطيئةً، وهم في ألم وأمل.

وأضاف أن الأمل الذي ينتظره أولئك السجناء ،هو من سيُسهم فيه كل من يتفاعل ويتبرع عبر هذه الحملة المباركة عبر القنوات الرسمية.

وتمنى الأمير فيصل بن مقرن، أن يقضي السجناء بقية أيام رمضان مع أسرهم، وأن تكون هذه الحملة سبب خير للم السجناء بأسرهم، وأن يفرحوا فرحة العيد معًا.

يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها أربعة ملايين ريال في العشرين دقيقة من بدايتها.

وما زالت الحملة مستمرة، عبر القنوات الرسمية، وعبر الحسابات البنكية.

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