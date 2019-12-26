النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العارضة" تجتاز التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية

تمهيدًا لزيارة وفد من المنظمة الأممية.. و"بن منيخر" يجتمع بـ"خاشقجي"

استقبل، أمس الأربعاء، محافظ العارضة رئيس لجنة مدينة العارضة الصحية الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وفريق برنامج المدينة بالمحافظة، الدكتور محمد خاشقجي المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة؛ حيث تم عقد اجتماع، وجرى عرض وشرح رؤية البرنامج وأهدافه التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وكانت محافظة "العارضة" الواقعة شرق منطقة جازان، قد اجتازت التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية، باعتبارها مدينة صحية؛ حيث تم الاعتماد المبدئي لها تمهيدًا لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية.

وقام "خاشقجي" بجولة على بعض الدوائر الحكومية للاطلاع على سير العمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية المعتمدة، وفي نهاية الزيارة كرم محافظ العارضة الوفد، وتقدم بالشكر الجزيل لهم.

وكانت المملكة قد تبنَّت تطبيق برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وبالتالي فقد سجلت 30 مدينة عبر مراحل متعددة، وحتى الآن تم منح خمس مدن شهادات منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج التي تسعى من خلالها منظمة الصحة العالمية إلى الارتقاء بصحة حياة سكانها، ويعتمد البرنامج على العمل الجماعي والبحث الدائم عن التجديد والابتكار لجميع سكان المدينة مواطنًا ومسؤولًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك يعود إلى أن أي مؤثر صحي أو بيئي في المدينة يؤثر على الجميع.

المدن الصحية العارضة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العارضة" تجتاز التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية
سبق

استقبل، أمس الأربعاء، محافظ العارضة رئيس لجنة مدينة العارضة الصحية الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وفريق برنامج المدينة بالمحافظة، الدكتور محمد خاشقجي المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة؛ حيث تم عقد اجتماع، وجرى عرض وشرح رؤية البرنامج وأهدافه التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وكانت محافظة "العارضة" الواقعة شرق منطقة جازان، قد اجتازت التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية، باعتبارها مدينة صحية؛ حيث تم الاعتماد المبدئي لها تمهيدًا لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية.

وقام "خاشقجي" بجولة على بعض الدوائر الحكومية للاطلاع على سير العمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية المعتمدة، وفي نهاية الزيارة كرم محافظ العارضة الوفد، وتقدم بالشكر الجزيل لهم.

وكانت المملكة قد تبنَّت تطبيق برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وبالتالي فقد سجلت 30 مدينة عبر مراحل متعددة، وحتى الآن تم منح خمس مدن شهادات منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج التي تسعى من خلالها منظمة الصحة العالمية إلى الارتقاء بصحة حياة سكانها، ويعتمد البرنامج على العمل الجماعي والبحث الدائم عن التجديد والابتكار لجميع سكان المدينة مواطنًا ومسؤولًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك يعود إلى أن أي مؤثر صحي أو بيئي في المدينة يؤثر على الجميع.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
09:51 PM

"العارضة" تجتاز التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية

تمهيدًا لزيارة وفد من المنظمة الأممية.. و"بن منيخر" يجتمع بـ"خاشقجي"

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
145

استقبل، أمس الأربعاء، محافظ العارضة رئيس لجنة مدينة العارضة الصحية الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وفريق برنامج المدينة بالمحافظة، الدكتور محمد خاشقجي المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة؛ حيث تم عقد اجتماع، وجرى عرض وشرح رؤية البرنامج وأهدافه التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وكانت محافظة "العارضة" الواقعة شرق منطقة جازان، قد اجتازت التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية، باعتبارها مدينة صحية؛ حيث تم الاعتماد المبدئي لها تمهيدًا لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية.

وقام "خاشقجي" بجولة على بعض الدوائر الحكومية للاطلاع على سير العمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية المعتمدة، وفي نهاية الزيارة كرم محافظ العارضة الوفد، وتقدم بالشكر الجزيل لهم.

وكانت المملكة قد تبنَّت تطبيق برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وبالتالي فقد سجلت 30 مدينة عبر مراحل متعددة، وحتى الآن تم منح خمس مدن شهادات منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج التي تسعى من خلالها منظمة الصحة العالمية إلى الارتقاء بصحة حياة سكانها، ويعتمد البرنامج على العمل الجماعي والبحث الدائم عن التجديد والابتكار لجميع سكان المدينة مواطنًا ومسؤولًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك يعود إلى أن أي مؤثر صحي أو بيئي في المدينة يؤثر على الجميع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,394

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة