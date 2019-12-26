"العارضة" تجتاز التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية

تمهيدًا لزيارة وفد من المنظمة الأممية.. و"بن منيخر" يجتمع بـ"خاشقجي"

استقبل، أمس الأربعاء، محافظ العارضة رئيس لجنة مدينة العارضة الصحية الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وفريق برنامج المدينة بالمحافظة، الدكتور محمد خاشقجي المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة؛ حيث تم عقد اجتماع، وجرى عرض وشرح رؤية البرنامج وأهدافه التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وكانت محافظة "العارضة" الواقعة شرق منطقة جازان، قد اجتازت التقييم الأول لمعايير منظمة الصحة العالمية، باعتبارها مدينة صحية؛ حيث تم الاعتماد المبدئي لها تمهيدًا لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية.

وقام "خاشقجي" بجولة على بعض الدوائر الحكومية للاطلاع على سير العمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية المعتمدة، وفي نهاية الزيارة كرم محافظ العارضة الوفد، وتقدم بالشكر الجزيل لهم.

وكانت المملكة قد تبنَّت تطبيق برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وبالتالي فقد سجلت 30 مدينة عبر مراحل متعددة، وحتى الآن تم منح خمس مدن شهادات منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج التي تسعى من خلالها منظمة الصحة العالمية إلى الارتقاء بصحة حياة سكانها، ويعتمد البرنامج على العمل الجماعي والبحث الدائم عن التجديد والابتكار لجميع سكان المدينة مواطنًا ومسؤولًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك يعود إلى أن أي مؤثر صحي أو بيئي في المدينة يؤثر على الجميع.