الرياض تودع الشيخ محمد الدريعي.. وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الدعوة ونشر العلم

عُرف الفقيد بنشاطه الدعوي والتأثير والبلاغة في الطرح وله مكتبة صوتية ثرية

ودعت الرياض اليوم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الشيخ الداعية محمد بن حسن الدريعي" الذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع المرض، حيث يعد الفقيد من الدُّعاة الذين عُرِف عنهم التأثير والبلاغة في الطرح، وله مكتبة صوتية تضم ما يقارب خمسة آلاف شريط، بعضها تسجيلات نادرة لشخصيات بارزة، سجلها الشيخ بنفسه منذ عام 1380هـ، وله الكثير من المقاطع والكلمات والخطب ذات الأثر الواسع، وله حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي يعمل عليها عدد من أبنائه الراغبين في نشر عِلمه ومواعظه.

يشار إلى أن الشيخ "الدريعي" قد انتشر له مقطع فيديو سابق قبل سنوات وهو على فراش المرض، وبين أصوات أجهزة العناية المركّزة، تجلّت في المقطع عقيدة "الشيخ محمد بن حسن الدريعي"، عندما قدّم درساً في "اليقين والثبات" أثناء زيارة عضو هيئة كبار العلماء "الشيخ صالح بن فوزان الفوزان"، له للسؤال عن حاله وتقديم واجب زيارة المريض.

وقال الشيخ "الدريعي"بلغة اليقين والثبات رداً على سؤال الشيخ "الفوزان" له عن حاله: "مطمئنّ لما عند الله، وأرجو أن نبقى على العقيدة حتى نلقى الله".

ونعى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ محمد العبداللطيف الفقيد عبر تغريدة بحسابه بتويتر " إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى ‏وكل شيء عنده بأجل مسمى "، توفي شيخي الجليل المربي الشيخ محمد حسن الدريعي كان لي ولطلابه شيخاً ووالداً وأخاً وصديقاً.

واختتم- تغريدته - بالدعاء للفقيد قائلاً "رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته".

وتتقدم إدارة صحيفة "سبق" "بالتعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، كما تسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".