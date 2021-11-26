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عضوات سابقات بـ"الشورى" يتحدثن عن القيادة والتمكين

في ندوة أقامها فرع الموارد البشرية بمكة بحضور "بن رقوش"

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بالمسرح الرئيسي بجدة؛ ندوة بعنوان "القيادة والتمكين"، بحضور مدير عام فرع الوزارة فهد بن رقوش.

وكانت الندوة ضمن خطة برامج تستهدف تطوير القيادات من منسوبي الفرع، وقد تحدث بالندوة عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة إلهام حسنين عضو مجلس الشورى سابقاً، وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، والدكتورة فاطمة الحربي عضو هيئة التدريس جامعه طيبة، والدكتورة علياء مليباري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.

وقدم الندوة الإعلامي مازن إكرامي، وحضر الندوة منسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ولاقت المحاور المطروحة على طاولة الندوة تفاعلًا واضحًا من قبل الموظفين والموظفات.

وفي ختام الندوة، كرم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش المحاضرات.

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عضوات سابقات بـ"الشورى" يتحدثن عن القيادة والتمكين
سبق

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بالمسرح الرئيسي بجدة؛ ندوة بعنوان "القيادة والتمكين"، بحضور مدير عام فرع الوزارة فهد بن رقوش.

وكانت الندوة ضمن خطة برامج تستهدف تطوير القيادات من منسوبي الفرع، وقد تحدث بالندوة عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة إلهام حسنين عضو مجلس الشورى سابقاً، وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، والدكتورة فاطمة الحربي عضو هيئة التدريس جامعه طيبة، والدكتورة علياء مليباري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.

وقدم الندوة الإعلامي مازن إكرامي، وحضر الندوة منسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ولاقت المحاور المطروحة على طاولة الندوة تفاعلًا واضحًا من قبل الموظفين والموظفات.

وفي ختام الندوة، كرم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش المحاضرات.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:04 PM

عضوات سابقات بـ"الشورى" يتحدثن عن القيادة والتمكين

في ندوة أقامها فرع الموارد البشرية بمكة بحضور "بن رقوش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بالمسرح الرئيسي بجدة؛ ندوة بعنوان "القيادة والتمكين"، بحضور مدير عام فرع الوزارة فهد بن رقوش.

وكانت الندوة ضمن خطة برامج تستهدف تطوير القيادات من منسوبي الفرع، وقد تحدث بالندوة عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة إلهام حسنين عضو مجلس الشورى سابقاً، وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، والدكتورة فاطمة الحربي عضو هيئة التدريس جامعه طيبة، والدكتورة علياء مليباري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.

وقدم الندوة الإعلامي مازن إكرامي، وحضر الندوة منسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ولاقت المحاور المطروحة على طاولة الندوة تفاعلًا واضحًا من قبل الموظفين والموظفات.

وفي ختام الندوة، كرم مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش المحاضرات.

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