صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة، تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة المدينة المنورة تقبض على المتحرش بامرأة داخل أحد المنازل
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة، تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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شرطة المدينة المنورة تقبض على المتحرش بامرأة داخل أحد المنازلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-14
14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
11:59 AM
شرطة المدينة المنورة تقبض على المتحرش بامرأة داخل أحد المنازل
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة، تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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