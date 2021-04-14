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"بيتكوين" تكسر حاجز 64 ألف دولار في رقم قياسي جديد

وصيفتها "إيثيريوم" تتجاوز 2300 دولار مع حركة طفيفة

سجلت عملة "بيتكوين" الرقمية"، اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً بعد أن كسرت حاجز 64 ألف دولار، في زيادة بنحو 6% خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتجاوزت قيمة "بيتكوين" 64 ألف دولار، في مستوى هو الأعلى منذ العام 2009، حيث زادت قيمتها أكثر من 6 بالمئة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد أن كسرت حاجز الـ60 ألف دولار الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، تجاوزت قيمة "إيثيريوم" أكثر من 2378 دولاراً، مع ارتفاع وانخفاض طفيف حول هذا الرقم، حيث زادت قيمة هذه العملة نحو 10 بالمئة فقط في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" دفع القبول الواسع للعملة الرقمية كأداة استثمار وسداد، بالتزامن مع إقبال متزايد من المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة في الأسهم وصناديق المؤشرات وأصول أخرى عالية المخاطر، لارتفاع قيمة العملة الرقمية.

كما دعمت شركات كبرى مثل بنك نيويورك ميلون، وبلاك روك لإدارة الأصول، وشركة بطاقات الائتمان العملاقة "ماستركارد"، عملة "بيتكوين" في حين بدأت شركات مثل "تسلا" و"سكوير إنك" و"ميكرو ستراتيجي" الاستثمار فيها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"بيتكوين" تكسر حاجز 64 ألف دولار في رقم قياسي جديد
سبق

سجلت عملة "بيتكوين" الرقمية"، اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً بعد أن كسرت حاجز 64 ألف دولار، في زيادة بنحو 6% خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتجاوزت قيمة "بيتكوين" 64 ألف دولار، في مستوى هو الأعلى منذ العام 2009، حيث زادت قيمتها أكثر من 6 بالمئة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد أن كسرت حاجز الـ60 ألف دولار الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، تجاوزت قيمة "إيثيريوم" أكثر من 2378 دولاراً، مع ارتفاع وانخفاض طفيف حول هذا الرقم، حيث زادت قيمة هذه العملة نحو 10 بالمئة فقط في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" دفع القبول الواسع للعملة الرقمية كأداة استثمار وسداد، بالتزامن مع إقبال متزايد من المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة في الأسهم وصناديق المؤشرات وأصول أخرى عالية المخاطر، لارتفاع قيمة العملة الرقمية.

كما دعمت شركات كبرى مثل بنك نيويورك ميلون، وبلاك روك لإدارة الأصول، وشركة بطاقات الائتمان العملاقة "ماستركارد"، عملة "بيتكوين" في حين بدأت شركات مثل "تسلا" و"سكوير إنك" و"ميكرو ستراتيجي" الاستثمار فيها.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:41 PM

"بيتكوين" تكسر حاجز 64 ألف دولار في رقم قياسي جديد

وصيفتها "إيثيريوم" تتجاوز 2300 دولار مع حركة طفيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت عملة "بيتكوين" الرقمية"، اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً بعد أن كسرت حاجز 64 ألف دولار، في زيادة بنحو 6% خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتجاوزت قيمة "بيتكوين" 64 ألف دولار، في مستوى هو الأعلى منذ العام 2009، حيث زادت قيمتها أكثر من 6 بالمئة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعد أن كسرت حاجز الـ60 ألف دولار الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، تجاوزت قيمة "إيثيريوم" أكثر من 2378 دولاراً، مع ارتفاع وانخفاض طفيف حول هذا الرقم، حيث زادت قيمة هذه العملة نحو 10 بالمئة فقط في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" دفع القبول الواسع للعملة الرقمية كأداة استثمار وسداد، بالتزامن مع إقبال متزايد من المستثمرين الأفراد على ضخ السيولة في الأسهم وصناديق المؤشرات وأصول أخرى عالية المخاطر، لارتفاع قيمة العملة الرقمية.

كما دعمت شركات كبرى مثل بنك نيويورك ميلون، وبلاك روك لإدارة الأصول، وشركة بطاقات الائتمان العملاقة "ماستركارد"، عملة "بيتكوين" في حين بدأت شركات مثل "تسلا" و"سكوير إنك" و"ميكرو ستراتيجي" الاستثمار فيها.

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