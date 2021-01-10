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بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل

تعاون بين فرق البحث بالدفاع المدني والمتطوعين منذ منتصف ليل أمس

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بحائل بالتعاون مع المتطوعين، منذ منتصف ليل أمس عن شاب(١٧ عامًا) مفقود بـ"سيول شعيب مدر" جنوب مدينة حائل ١٢ كلم.

وكان المتطوعون قد توافدوا إلى الشعيب والسدود التي يصب بها سيل الشعيب، بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن المفقود الذي جرفته السيول مساء أمس وظهر مقطع فيديو للشاب أثناء جرف السيل له بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها الودي ١٢ كلم جنوب حائل وسال على إثرها شعيب مدر والسلف.

من جهته، أشار حساب فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على تويتر عند الساعة ١٢ ظهر اليوم ،إلى أنه ما زال البحث عن ⁧‫#مفقود_شعيب_مدر⁩ مستمرًا من قبل أعضاء الفريق.

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بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل
سبق

تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بحائل بالتعاون مع المتطوعين، منذ منتصف ليل أمس عن شاب(١٧ عامًا) مفقود بـ"سيول شعيب مدر" جنوب مدينة حائل ١٢ كلم.

وكان المتطوعون قد توافدوا إلى الشعيب والسدود التي يصب بها سيل الشعيب، بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن المفقود الذي جرفته السيول مساء أمس وظهر مقطع فيديو للشاب أثناء جرف السيل له بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها الودي ١٢ كلم جنوب حائل وسال على إثرها شعيب مدر والسلف.

من جهته، أشار حساب فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على تويتر عند الساعة ١٢ ظهر اليوم ،إلى أنه ما زال البحث عن ⁧‫#مفقود_شعيب_مدر⁩ مستمرًا من قبل أعضاء الفريق.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
02:14 PM

بعدما جرفته السيول.. البحث يتواصل عن "مفقود شعيب مدر" بحائل

تعاون بين فرق البحث بالدفاع المدني والمتطوعين منذ منتصف ليل أمس

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خالد الشاماني - حائل
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تواصل فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بحائل بالتعاون مع المتطوعين، منذ منتصف ليل أمس عن شاب(١٧ عامًا) مفقود بـ"سيول شعيب مدر" جنوب مدينة حائل ١٢ كلم.

وكان المتطوعون قد توافدوا إلى الشعيب والسدود التي يصب بها سيل الشعيب، بالإضافة إلى آليات الدفاع المدني للبحث عن المفقود الذي جرفته السيول مساء أمس وظهر مقطع فيديو للشاب أثناء جرف السيل له بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها الودي ١٢ كلم جنوب حائل وسال على إثرها شعيب مدر والسلف.

من جهته، أشار حساب فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على تويتر عند الساعة ١٢ ظهر اليوم ،إلى أنه ما زال البحث عن ⁧‫#مفقود_شعيب_مدر⁩ مستمرًا من قبل أعضاء الفريق.

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