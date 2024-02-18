"فهدة بنت ‏سعود" ‏ترعى حفل جائزة "الجميح 18" للتفوق العلمي بشقراء ‏

زارت قصر السبيعي التاريخي ودار التراث بالوشم والقرية التراثية

رعت الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة بشقراء، بحضور بسمة الجميح، وحرم محافظ شقراء سكينة السبيعي، وعدد من الشخصيات ضيفات الجائزة ومنسوبات التعليم.

وتفصيلاً، بدأ الحفل بالنشيد الوطني و‏القرآن الكريم، ثم ألقت بسمة آل جميح كلمة أصحاب الجائزة آل الجميح، رحبت فيها بالأميرة فهدة ضيفة الجائزة، والضيفات الكريمات، كما ذكرت أن هذه الجائزة تأسست منذ ١٨ عامًا، وكانت نبراسًا للتشجيع على العلم والتفوق وحفظ كتاب الله والإبداع في المسيرة العلمية؛ ليسهموا في خدمة دينهم ووطنهم.

بعد ذلك تم عرض أوبريت "شقراء رجال ومواقف"، ثم تم تكريم المتفوقات وحافظات القرآن الكريم، وتكريم الموهوبات في مسار الموهبة والإبداع والابتكار.

‏تلا ذلك كلمة راعية الحفل التي شكرت خلالها أسرة آل جميح على هذه الجائزة داعية الله أن يكتب لهم الأجر، ومثمنة اهتمام الدولة بكتاب الإسلام الخالد (القرآن الكريم).

وقامت الأميرة فهدة آل سعود وبسمة آل جميح وحرم المحافظ سكينة السبيعي بزيارة للبلدة التاريخية، وشملت قصر السبيعي التاريخي، وقصر الجميح، ودار تراث الوشم، والقرية التراثية.

من ‏جهة أخرى، قدم مدير التعليم في محافظة شقراء ‏الأمين العام للجائزة، الدكتور خالد بن محمد الشبانة، الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الجائزة، الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح، ولنائبه الشيخ إبراهيم بن محمد الجميح، ولأسرة آل الجميح الكرماء، على دعمهم الجائزة، المتمثل في مؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية، ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية، ومؤسسة آل الجميح الخيرية.





وأضاف: "أسال الله المغفرة والرحمة للمؤسسين السابقين الشيخ محمد بن عبدالله الجميح، والشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح، والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجميح، رحمهم الله تعالى، وبارك في ذرياتهم".