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لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري

النادي ووزارة الرياضة تكفلا بعلاجه

أصيب لاعب النادي الأهلي السابق المصري مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي.


ونقلت وسائل إعلام مصرية، السبت، فيديو للاعب وهو غير قادر على المشي بحرية بعد صعوده لتحية الجماهير في أحد العروض المسرحية، مما تسبب ذلك في موجة تعاطف كبيرة معه.
وسبق لمؤمن زكريا الاحتراف في الملاعب السعودية مع فريقي الأهلي وأحد، قبل أن يجبر على اعتزال كرة القدم مبكراً بسبب مرضه، الذي يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة.
الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي المصري تسعى لتحمل تكاليف علاج اللاعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري
سبق

أصيب لاعب النادي الأهلي السابق المصري مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي.


ونقلت وسائل إعلام مصرية، السبت، فيديو للاعب وهو غير قادر على المشي بحرية بعد صعوده لتحية الجماهير في أحد العروض المسرحية، مما تسبب ذلك في موجة تعاطف كبيرة معه.
وسبق لمؤمن زكريا الاحتراف في الملاعب السعودية مع فريقي الأهلي وأحد، قبل أن يجبر على اعتزال كرة القدم مبكراً بسبب مرضه، الذي يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة.
الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي المصري تسعى لتحمل تكاليف علاج اللاعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
07:36 PM

لاعب الأهلي السابق يتعرض للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري

النادي ووزارة الرياضة تكفلا بعلاجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,263

أصيب لاعب النادي الأهلي السابق المصري مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي.


ونقلت وسائل إعلام مصرية، السبت، فيديو للاعب وهو غير قادر على المشي بحرية بعد صعوده لتحية الجماهير في أحد العروض المسرحية، مما تسبب ذلك في موجة تعاطف كبيرة معه.
وسبق لمؤمن زكريا الاحتراف في الملاعب السعودية مع فريقي الأهلي وأحد، قبل أن يجبر على اعتزال كرة القدم مبكراً بسبب مرضه، الذي يحتاج إلى متابعة صحية مستمرة.
الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي المصري تسعى لتحمل تكاليف علاج اللاعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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