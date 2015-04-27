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"الطريقي": نرفع التهنئة للقيادة بما تحقق خلال ٥ سنوات من انطلاق الرؤية

قال إنها حققت نتائج ملموسة بمنظومة العمل الحكومي والاقتصادي والمجتمعي

رفع مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات التعليم، أسمى آيات الشكر والتقدير لجهود قيادتنا الرشيدة نظير ما تحقق خلال الخمس سنوات التي مضت منذ إطلاق الرؤية الوطنية المباركة رؤية ٢٠٣٠.

وتفصيلًا: قال الطريقي: مضى خمسة أعوام على إطلاق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ‏وفيها تحقق العديد من الإنجازات ‏التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصادي والمجتمعي".

وأضاف: "رؤية 2030 واقع يتحقق، واليوم مع الذكرى الخامسة لانطلاقها نجد نتائج مبهرة في تطوير الإنسان والمملكة العربية السعودية؛ حيث تمر بمرحلة تاريخية غير مسبوقة على الوطن، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد - حفظه الله- في شتى المجالات والقطاعات".

وتابع: "مضت خمس سنوات من البذل والعطاء تمثلت في بناء الأسس وسن التشريعات وتحقيق المصلحة في مكافحة الفساد، نتج عنها ما شاهدناه من منجزات تعليمية تقنية وتطور في القطاع الصحي وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص والاهتمام في البيئة، حفظ الله قيادتنا الرشيدة وأدام الله على هذا الوطن الرخاء".

مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الطريقي": نرفع التهنئة للقيادة بما تحقق خلال ٥ سنوات من انطلاق الرؤية
سبق

رفع مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات التعليم، أسمى آيات الشكر والتقدير لجهود قيادتنا الرشيدة نظير ما تحقق خلال الخمس سنوات التي مضت منذ إطلاق الرؤية الوطنية المباركة رؤية ٢٠٣٠.

وتفصيلًا: قال الطريقي: مضى خمسة أعوام على إطلاق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ‏وفيها تحقق العديد من الإنجازات ‏التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصادي والمجتمعي".

وأضاف: "رؤية 2030 واقع يتحقق، واليوم مع الذكرى الخامسة لانطلاقها نجد نتائج مبهرة في تطوير الإنسان والمملكة العربية السعودية؛ حيث تمر بمرحلة تاريخية غير مسبوقة على الوطن، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد - حفظه الله- في شتى المجالات والقطاعات".

وتابع: "مضت خمس سنوات من البذل والعطاء تمثلت في بناء الأسس وسن التشريعات وتحقيق المصلحة في مكافحة الفساد، نتج عنها ما شاهدناه من منجزات تعليمية تقنية وتطور في القطاع الصحي وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص والاهتمام في البيئة، حفظ الله قيادتنا الرشيدة وأدام الله على هذا الوطن الرخاء".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
06:54 PM

"الطريقي": نرفع التهنئة للقيادة بما تحقق خلال ٥ سنوات من انطلاق الرؤية

قال إنها حققت نتائج ملموسة بمنظومة العمل الحكومي والاقتصادي والمجتمعي

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فلاح الجوفان - الزلفي
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رفع مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات التعليم، أسمى آيات الشكر والتقدير لجهود قيادتنا الرشيدة نظير ما تحقق خلال الخمس سنوات التي مضت منذ إطلاق الرؤية الوطنية المباركة رؤية ٢٠٣٠.

وتفصيلًا: قال الطريقي: مضى خمسة أعوام على إطلاق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، ‏وفيها تحقق العديد من الإنجازات ‏التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصادي والمجتمعي".

وأضاف: "رؤية 2030 واقع يتحقق، واليوم مع الذكرى الخامسة لانطلاقها نجد نتائج مبهرة في تطوير الإنسان والمملكة العربية السعودية؛ حيث تمر بمرحلة تاريخية غير مسبوقة على الوطن، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد - حفظه الله- في شتى المجالات والقطاعات".

وتابع: "مضت خمس سنوات من البذل والعطاء تمثلت في بناء الأسس وسن التشريعات وتحقيق المصلحة في مكافحة الفساد، نتج عنها ما شاهدناه من منجزات تعليمية تقنية وتطور في القطاع الصحي وقفزات في النظام الحكومي والقطاع الخاص والاهتمام في البيئة، حفظ الله قيادتنا الرشيدة وأدام الله على هذا الوطن الرخاء".

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