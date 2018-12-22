ساد ظلام دامس عموم أحياء الصفية، والزهور، والخالدية، بمدينة البشائر شمال منطقة عسير، إثر انقطاع التيّار الكهربائي مغرب اليوم.
الظلام يخيّم على أحياء سكنية بالبشائر بعد انقطاع الكهرباء
ساد ظلام دامس عموم أحياء الصفية، والزهور، والخالدية، بمدينة البشائر شمال منطقة عسير، إثر انقطاع التيّار الكهربائي مغرب اليوم.
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الظلام يخيّم على أحياء سكنية بالبشائر بعد انقطاع الكهرباءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-22
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
07:30 PM
الظلام يخيّم على أحياء سكنية بالبشائر بعد انقطاع الكهرباء
ساد ظلام دامس عموم أحياء الصفية، والزهور، والخالدية، بمدينة البشائر شمال منطقة عسير، إثر انقطاع التيّار الكهربائي مغرب اليوم.
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