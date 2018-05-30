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"القثامي" لرتبة ملازم أول مهندس بالأمن العام

قلّد مدير إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة المقدم محمد أحمد الزهراني؛ فيصل بن عويض بن سويلم القثامي رتبة “ملازم أول مهندس”، بعد تعيينه في إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، عقب تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول مهندس.

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"القثامي" لرتبة ملازم أول مهندس بالأمن العام
سبق

قلّد مدير إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة المقدم محمد أحمد الزهراني؛ فيصل بن عويض بن سويلم القثامي رتبة “ملازم أول مهندس”، بعد تعيينه في إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، عقب تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول مهندس.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:08 PM

"القثامي" لرتبة ملازم أول مهندس بالأمن العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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قلّد مدير إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة المقدم محمد أحمد الزهراني؛ فيصل بن عويض بن سويلم القثامي رتبة “ملازم أول مهندس”، بعد تعيينه في إدارة المشاريع للأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، عقب تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول مهندس.

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