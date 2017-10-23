"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

سلّطت الضوء على كيفية الاستمرار في إنتاج المواد دون التسبب في انبعاثات كربونية

ناقشت جلسة "الصناعات كثيفة الكربون.. تحول سريع واسع النطاق"، ضمن جلسات منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، استهلاك الصناعات الثقيلة الثلاث (الكيماويات، والصلب، والإسمنت) التي تصل لحوالى 60% من إجمالي الطاقة الصناعية، وإسهامها بحوالى 70% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي؛ بوصفها مدخلات أساسية ناتجة عن أسلوب حياتنا الحديث، ومع وجود القليل من البدائل التنافسية، وإيجاد طرق لإنتاج هذه الصناعات دون التسبب بانبعاثات كربونية.

وشارك في الجلسة مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد البراهيم، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "Daystar Power" جاسبر جراف فون هاردنبيرج، والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور إنترناشيونال" بادي بادماناثان، ونائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات والشؤون العامة "فيستاس ويند سيستمز" مورتن ديرهولم.

وتناولت الجلسة كيفية الاستمرار في إنتاج تلك المواد دون التسبب في انبعاثات كربونية، وإمكانية مساهمة التقنيات المتاحة، والتدابير في تحسين كفاءة المواد، وضمان وصول التقنيات الصناعية المبتكرة ومنخفضة الانبعاثات إلى الأسواق بسرعة وفق الحجم المطلوب.