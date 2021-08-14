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"أم القرى" تطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعدد من المقررات الدراسية

تحت شعار: "#لأنك_موهوب"

أعلنت جامعة أم القرى، ممثَّلةً في عمادة القبول والتسجيل، للطلاب وللطالبات عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديميِّ، لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار: "#لأنك_موهوب".

يأتي ذلك، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف خلق بيئة تعليمية محفِّزة داعمة للإبداع والابتكار.

وثمَّن رئيس الجامعة، د. معدي بن محمد آل مذهب، الدعم والعناية اللذين تحظى بهما جامعة أم القرى من قِبَل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – مما مكَّنها من التميز في تطوير منظومتها الأكاديمية؛ لمواكبة المؤسسات التعليمية الريادية.

ونوه بدعم ومؤازرة وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار، د. محمد السديري، للخطط التطويرية للمنظومة التعليمية.

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"أم القرى" تطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعدد من المقررات الدراسية
سبق

أعلنت جامعة أم القرى، ممثَّلةً في عمادة القبول والتسجيل، للطلاب وللطالبات عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديميِّ، لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار: "#لأنك_موهوب".

يأتي ذلك، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف خلق بيئة تعليمية محفِّزة داعمة للإبداع والابتكار.

وثمَّن رئيس الجامعة، د. معدي بن محمد آل مذهب، الدعم والعناية اللذين تحظى بهما جامعة أم القرى من قِبَل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – مما مكَّنها من التميز في تطوير منظومتها الأكاديمية؛ لمواكبة المؤسسات التعليمية الريادية.

ونوه بدعم ومؤازرة وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار، د. محمد السديري، للخطط التطويرية للمنظومة التعليمية.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
07:41 PM

"أم القرى" تطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعدد من المقررات الدراسية

تحت شعار: "#لأنك_موهوب"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت جامعة أم القرى، ممثَّلةً في عمادة القبول والتسجيل، للطلاب وللطالبات عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديميِّ، لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار: "#لأنك_موهوب".

يأتي ذلك، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف خلق بيئة تعليمية محفِّزة داعمة للإبداع والابتكار.

وثمَّن رئيس الجامعة، د. معدي بن محمد آل مذهب، الدعم والعناية اللذين تحظى بهما جامعة أم القرى من قِبَل القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – مما مكَّنها من التميز في تطوير منظومتها الأكاديمية؛ لمواكبة المؤسسات التعليمية الريادية.

ونوه بدعم ومؤازرة وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار، د. محمد السديري، للخطط التطويرية للمنظومة التعليمية.

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