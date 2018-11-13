"خيرية الأفلاج" تطلق حملة "رداء" لتدوير الملابس المستعملة
ليعود ريعها لبرامج خدمات الجمعية
أطلقت الجمعية الخيرية في محافظة الأفلاج، حملة "رداء"؛ لإعادة تدوير الملابس المستعملة بعد جمعها.
وقالت "خيرية الأفلاج" إن الحملة تهدف إلى جمع الملابس المستعملة وإعادة تدوير التي لا تصلح للاستخدام؛ ليعود ريعها لبرامج خدمات الجمعية.
وخصصت الجمعية، سيارة لاستقبال واستلام الملابس من المنازل والتواصل على رقم 0533577714.
يذكر أن الجمعية الخيرية في الأفلاج؛ تنفذ العديد من البرامج المتعددة؛ لخدمة المستفيدين من الجمعية.ِ
"خيرية الأفلاج" تطلق حملة "رداء" لتدوير الملابس المستعملة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-13
أطلقت الجمعية الخيرية في محافظة الأفلاج، حملة "رداء"؛ لإعادة تدوير الملابس المستعملة بعد جمعها.
وقالت "خيرية الأفلاج" إن الحملة تهدف إلى جمع الملابس المستعملة وإعادة تدوير التي لا تصلح للاستخدام؛ ليعود ريعها لبرامج خدمات الجمعية.
وخصصت الجمعية، سيارة لاستقبال واستلام الملابس من المنازل والتواصل على رقم 0533577714.
يذكر أن الجمعية الخيرية في الأفلاج؛ تنفذ العديد من البرامج المتعددة؛ لخدمة المستفيدين من الجمعية.ِ
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
07:36 PM
"خيرية الأفلاج" تطلق حملة "رداء" لتدوير الملابس المستعملة
ليعود ريعها لبرامج خدمات الجمعية
أطلقت الجمعية الخيرية في محافظة الأفلاج، حملة "رداء"؛ لإعادة تدوير الملابس المستعملة بعد جمعها.
وقالت "خيرية الأفلاج" إن الحملة تهدف إلى جمع الملابس المستعملة وإعادة تدوير التي لا تصلح للاستخدام؛ ليعود ريعها لبرامج خدمات الجمعية.
وخصصت الجمعية، سيارة لاستقبال واستلام الملابس من المنازل والتواصل على رقم 0533577714.
يذكر أن الجمعية الخيرية في الأفلاج؛ تنفذ العديد من البرامج المتعددة؛ لخدمة المستفيدين من الجمعية.ِ