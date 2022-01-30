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دشن حملته الانتخابية مبكرًا .."ترامب" يتعهد بالعفو عن مهاجمي الكونجرس إذا عاد للرئاسة

اعتبر أنهم يعاملون بطريقة غير منصفة

طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة العفو عن بعض مهاجمي مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2024، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وخلال لقاء مع أنصاره في كونروي بولاية تكساس قال "ترامب": "إذا ترشحت وفزت، فسنعالج بإنصاف وضع أولئك الذين هاجموا مبنى الكونجرس في 6 يناير"، فيما يعد ذلك تدشينًا مبكرًا لحملته الانتخابية.

وأضاف: "إذا تطلب الأمر العفو، فسنمنحهم العفو، لأن معاملتهم تتم بطريقة غير عادلة على نحو كبير".

ومنذ 6 يناير 2021، جرى توقيف أكثر من 725 شخصًا، بينهم أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة هي "براود بويز" و"أوث كيبرز" و"ثري بيرسينترز"، فضلاً عن توجيه اتهامات بالمشاركة في هذا الاعتداء غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

واقتحم أنصار "ترامب" مقر الكونجرس، وتمكن بعضهم من دخوله خلال مصادقة النواب على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتواصل لجنة برلمانية التحقيق في ملابسات الهجوم وما إذا كان "ترامب" أو أحد المقرّبين منه اضطلع بدور في التشجيع عليه.

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دشن حملته الانتخابية مبكرًا .."ترامب" يتعهد بالعفو عن مهاجمي الكونجرس إذا عاد للرئاسة
سبق

طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة العفو عن بعض مهاجمي مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2024، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وخلال لقاء مع أنصاره في كونروي بولاية تكساس قال "ترامب": "إذا ترشحت وفزت، فسنعالج بإنصاف وضع أولئك الذين هاجموا مبنى الكونجرس في 6 يناير"، فيما يعد ذلك تدشينًا مبكرًا لحملته الانتخابية.

وأضاف: "إذا تطلب الأمر العفو، فسنمنحهم العفو، لأن معاملتهم تتم بطريقة غير عادلة على نحو كبير".

ومنذ 6 يناير 2021، جرى توقيف أكثر من 725 شخصًا، بينهم أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة هي "براود بويز" و"أوث كيبرز" و"ثري بيرسينترز"، فضلاً عن توجيه اتهامات بالمشاركة في هذا الاعتداء غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

واقتحم أنصار "ترامب" مقر الكونجرس، وتمكن بعضهم من دخوله خلال مصادقة النواب على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتواصل لجنة برلمانية التحقيق في ملابسات الهجوم وما إذا كان "ترامب" أو أحد المقرّبين منه اضطلع بدور في التشجيع عليه.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:50 PM

دشن حملته الانتخابية مبكرًا .."ترامب" يتعهد بالعفو عن مهاجمي الكونجرس إذا عاد للرئاسة

اعتبر أنهم يعاملون بطريقة غير منصفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة العفو عن بعض مهاجمي مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2024، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وخلال لقاء مع أنصاره في كونروي بولاية تكساس قال "ترامب": "إذا ترشحت وفزت، فسنعالج بإنصاف وضع أولئك الذين هاجموا مبنى الكونجرس في 6 يناير"، فيما يعد ذلك تدشينًا مبكرًا لحملته الانتخابية.

وأضاف: "إذا تطلب الأمر العفو، فسنمنحهم العفو، لأن معاملتهم تتم بطريقة غير عادلة على نحو كبير".

ومنذ 6 يناير 2021، جرى توقيف أكثر من 725 شخصًا، بينهم أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة هي "براود بويز" و"أوث كيبرز" و"ثري بيرسينترز"، فضلاً عن توجيه اتهامات بالمشاركة في هذا الاعتداء غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

واقتحم أنصار "ترامب" مقر الكونجرس، وتمكن بعضهم من دخوله خلال مصادقة النواب على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتواصل لجنة برلمانية التحقيق في ملابسات الهجوم وما إذا كان "ترامب" أو أحد المقرّبين منه اضطلع بدور في التشجيع عليه.

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