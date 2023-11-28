حرارة تتهاوى من اليوم.. "الحصيني": البداية شمالية ووسطى ثم تتوالى

قال: "ممطرة" على أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان خاصة ما بينهما

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، إن المراصد العالمية تتوقع حالة ممطرة على أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عمان -ان شاء الله- من الإثنين القادم، خاصة المنطقة الواقعة بينهما والسواحل.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "نتوقع انخفاضاً تدريجياً في الحرارة على المملكة، البداية الشمالية فالوسطى والشرقية والمرتفعات الجبلية وشرق الغربية مـن اليوم الأحد؛ إلا أن يصرفها الله".