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"المالكي": تصعيد مليشيا الحوثي باستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس

المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية باليمن في مؤتمر صحفي اليوم

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس، وقال "التركي" إن الأعمال العدائية من المليشيات الحوثية تقوض اتفاق "ستوكهولم".
وتابع العقيد تركي المالكي القول، إن النظام الإيراني زود الحوثيين بقدرات نوعية لاستهداف المملكة.

وقال: تم رصد عدة طائرات مسيرة إيرانية في الأجواء اليمنية وتدميرها، وأكد أن التحالف يدرس بقايا المقذوف الذي استهدف مطار أبها الدولي، واستطرد قائلاً: "إن المليشيات الحوثية تتعمد استهداف المطارات المدنية والأماكن المقدسة".
وقال "المالكي" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقدم العلاج النفسي للمصابين في استهداف مطار أبها.
وكشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها وقال إنه نفاث من نوع "100 - TJ".

وقال "المالكي" إن الصاروخ المستخدم في استهداف مطار أبها صاروخ "كروز" إيراني تم تهريبه للحوثيين، وأكد أن القدرات للصاروخ تظهر تقنيات وإمكانيات متقدمة بعكس ادعاءات الحوثيين، وتابع القول إن المليشيات تتخذ من المناطق المدنية مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في مؤتمره الصحفي، إن هناك تشابهًا بمواد الحلقات المعدنية بصاروخ "الكروز" والطائرات المسيرة بهجوم عفيف والدوادمي. وأنه تم استهداف معدات جوية وصواريخ من نوع "سام 6" في صنعاء، وأكد "المالكي" أن التحالف قدم تعويضًا للمتضررين من الحوادث العرضية.

وتوعد "المالكي"، بالاستمرار باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية وتحييد وتدمير القدرات لهذه المليشيات لعدم استهداف المدنيين، واصفًا محاولات المليشيات استفزاز التحالف باستهداف المدنيين بالفاشلة، مشددًا في هذا الصدد على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك، ولدينا المبادرة ويتم تحييد القدرات للمليشيات الحوثية وتدميرها. وفي جانب آخر

كشف "المالكي" عن جنسيات ضحايا هجوم مطار أبها الإرهابي البارحة، والذي أسفر عن استشهاد مقيم سوري وعدد 21 مصابًا، منهم 13 سعوديًا و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلادشية، ومن ضمن المصابين 3 نساء: سعودية ومصرية وهندية، وأيضاً طفلان من الجنسية الهندية، وأضاف: كان هناك تضرر لعدد 18 مركبة للمواطنين والمقيمين والمسافرين عبر مطار أبها الدولي، وتأثر لأحد مطاعم الوجبات السريعة الموجود في المطار "مطعم ماكدونالدز". وقال: الدولة تقدم الخدمات الكاملة للمصابين، واستعرض صورًا تتضمن تقديم العلاج بالترفيه والعلاج النفسي لطفلين من الجنسية الهندية جراء التأثر بالهجوم الإرهابي الحوثي ليلة البارحة، وعرض المالكي بالأدلة صورًا لبقايا المقذوف الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي 12 يونيو الجاري في عمل إرهابي وحشي وهمجي من قبل المليشيات الحوثية، ومنها مكونات أجزاء جسم الصاروخ وأجنحته الأمامية وجنيحاته الخلفية، ومحرك الصاروخ النفاث من نوع (TJ-100)، مشيرًا أن من أهم ما توصل إليه خبراء التخالف من خلال بقايا المقذوف الحوثي بأن الهجوم الإرهابي متعمد باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتم الهجوم باستخدام صاروخ كروز إيراني من نوع "يا علي" من صناعة القوة جوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وزاد المالكي: أثبتت الاختبارات المصنعية "الجودة والنوعية" أن الصاروخ تم تصنيعه وتهريبه إلى المليشيات الحوثية الإرهابية بعد شهر أكتوبر 2018، ما يثبت استمرار النظام الإيراني ممثلاً بالحرس الثوري بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتهريب القدرات النوعية للمليشيات الحوثية الإرهابية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي": تصعيد مليشيا الحوثي باستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس، وقال "التركي" إن الأعمال العدائية من المليشيات الحوثية تقوض اتفاق "ستوكهولم".
وتابع العقيد تركي المالكي القول، إن النظام الإيراني زود الحوثيين بقدرات نوعية لاستهداف المملكة.

وقال: تم رصد عدة طائرات مسيرة إيرانية في الأجواء اليمنية وتدميرها، وأكد أن التحالف يدرس بقايا المقذوف الذي استهدف مطار أبها الدولي، واستطرد قائلاً: "إن المليشيات الحوثية تتعمد استهداف المطارات المدنية والأماكن المقدسة".
وقال "المالكي" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقدم العلاج النفسي للمصابين في استهداف مطار أبها.
وكشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها وقال إنه نفاث من نوع "100 - TJ".

وقال "المالكي" إن الصاروخ المستخدم في استهداف مطار أبها صاروخ "كروز" إيراني تم تهريبه للحوثيين، وأكد أن القدرات للصاروخ تظهر تقنيات وإمكانيات متقدمة بعكس ادعاءات الحوثيين، وتابع القول إن المليشيات تتخذ من المناطق المدنية مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في مؤتمره الصحفي، إن هناك تشابهًا بمواد الحلقات المعدنية بصاروخ "الكروز" والطائرات المسيرة بهجوم عفيف والدوادمي. وأنه تم استهداف معدات جوية وصواريخ من نوع "سام 6" في صنعاء، وأكد "المالكي" أن التحالف قدم تعويضًا للمتضررين من الحوادث العرضية.

وتوعد "المالكي"، بالاستمرار باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية وتحييد وتدمير القدرات لهذه المليشيات لعدم استهداف المدنيين، واصفًا محاولات المليشيات استفزاز التحالف باستهداف المدنيين بالفاشلة، مشددًا في هذا الصدد على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك، ولدينا المبادرة ويتم تحييد القدرات للمليشيات الحوثية وتدميرها. وفي جانب آخر

كشف "المالكي" عن جنسيات ضحايا هجوم مطار أبها الإرهابي البارحة، والذي أسفر عن استشهاد مقيم سوري وعدد 21 مصابًا، منهم 13 سعوديًا و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلادشية، ومن ضمن المصابين 3 نساء: سعودية ومصرية وهندية، وأيضاً طفلان من الجنسية الهندية، وأضاف: كان هناك تضرر لعدد 18 مركبة للمواطنين والمقيمين والمسافرين عبر مطار أبها الدولي، وتأثر لأحد مطاعم الوجبات السريعة الموجود في المطار "مطعم ماكدونالدز". وقال: الدولة تقدم الخدمات الكاملة للمصابين، واستعرض صورًا تتضمن تقديم العلاج بالترفيه والعلاج النفسي لطفلين من الجنسية الهندية جراء التأثر بالهجوم الإرهابي الحوثي ليلة البارحة، وعرض المالكي بالأدلة صورًا لبقايا المقذوف الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي 12 يونيو الجاري في عمل إرهابي وحشي وهمجي من قبل المليشيات الحوثية، ومنها مكونات أجزاء جسم الصاروخ وأجنحته الأمامية وجنيحاته الخلفية، ومحرك الصاروخ النفاث من نوع (TJ-100)، مشيرًا أن من أهم ما توصل إليه خبراء التخالف من خلال بقايا المقذوف الحوثي بأن الهجوم الإرهابي متعمد باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتم الهجوم باستخدام صاروخ كروز إيراني من نوع "يا علي" من صناعة القوة جوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وزاد المالكي: أثبتت الاختبارات المصنعية "الجودة والنوعية" أن الصاروخ تم تصنيعه وتهريبه إلى المليشيات الحوثية الإرهابية بعد شهر أكتوبر 2018، ما يثبت استمرار النظام الإيراني ممثلاً بالحرس الثوري بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتهريب القدرات النوعية للمليشيات الحوثية الإرهابية .

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:41 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
05:38 PM

"المالكي": تصعيد مليشيا الحوثي باستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس

المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية باليمن في مؤتمر صحفي اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستهداف أراضي المملكة يعبر عن حالة الإحباط والإفلاس، وقال "التركي" إن الأعمال العدائية من المليشيات الحوثية تقوض اتفاق "ستوكهولم".
وتابع العقيد تركي المالكي القول، إن النظام الإيراني زود الحوثيين بقدرات نوعية لاستهداف المملكة.

وقال: تم رصد عدة طائرات مسيرة إيرانية في الأجواء اليمنية وتدميرها، وأكد أن التحالف يدرس بقايا المقذوف الذي استهدف مطار أبها الدولي، واستطرد قائلاً: "إن المليشيات الحوثية تتعمد استهداف المطارات المدنية والأماكن المقدسة".
وقال "المالكي" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يقدم العلاج النفسي للمصابين في استهداف مطار أبها.
وكشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها وقال إنه نفاث من نوع "100 - TJ".

وقال "المالكي" إن الصاروخ المستخدم في استهداف مطار أبها صاروخ "كروز" إيراني تم تهريبه للحوثيين، وأكد أن القدرات للصاروخ تظهر تقنيات وإمكانيات متقدمة بعكس ادعاءات الحوثيين، وتابع القول إن المليشيات تتخذ من المناطق المدنية مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في مؤتمره الصحفي، إن هناك تشابهًا بمواد الحلقات المعدنية بصاروخ "الكروز" والطائرات المسيرة بهجوم عفيف والدوادمي. وأنه تم استهداف معدات جوية وصواريخ من نوع "سام 6" في صنعاء، وأكد "المالكي" أن التحالف قدم تعويضًا للمتضررين من الحوادث العرضية.

وتوعد "المالكي"، بالاستمرار باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المليشيات الإرهابية الحوثية وتحييد وتدمير القدرات لهذه المليشيات لعدم استهداف المدنيين، واصفًا محاولات المليشيات استفزاز التحالف باستهداف المدنيين بالفاشلة، مشددًا في هذا الصدد على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وتطبيق أعلى المعايير في عمليات الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك، ولدينا المبادرة ويتم تحييد القدرات للمليشيات الحوثية وتدميرها. وفي جانب آخر

كشف "المالكي" عن جنسيات ضحايا هجوم مطار أبها الإرهابي البارحة، والذي أسفر عن استشهاد مقيم سوري وعدد 21 مصابًا، منهم 13 سعوديًا و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلادشية، ومن ضمن المصابين 3 نساء: سعودية ومصرية وهندية، وأيضاً طفلان من الجنسية الهندية، وأضاف: كان هناك تضرر لعدد 18 مركبة للمواطنين والمقيمين والمسافرين عبر مطار أبها الدولي، وتأثر لأحد مطاعم الوجبات السريعة الموجود في المطار "مطعم ماكدونالدز". وقال: الدولة تقدم الخدمات الكاملة للمصابين، واستعرض صورًا تتضمن تقديم العلاج بالترفيه والعلاج النفسي لطفلين من الجنسية الهندية جراء التأثر بالهجوم الإرهابي الحوثي ليلة البارحة، وعرض المالكي بالأدلة صورًا لبقايا المقذوف الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي 12 يونيو الجاري في عمل إرهابي وحشي وهمجي من قبل المليشيات الحوثية، ومنها مكونات أجزاء جسم الصاروخ وأجنحته الأمامية وجنيحاته الخلفية، ومحرك الصاروخ النفاث من نوع (TJ-100)، مشيرًا أن من أهم ما توصل إليه خبراء التخالف من خلال بقايا المقذوف الحوثي بأن الهجوم الإرهابي متعمد باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتم الهجوم باستخدام صاروخ كروز إيراني من نوع "يا علي" من صناعة القوة جوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وزاد المالكي: أثبتت الاختبارات المصنعية "الجودة والنوعية" أن الصاروخ تم تصنيعه وتهريبه إلى المليشيات الحوثية الإرهابية بعد شهر أكتوبر 2018، ما يثبت استمرار النظام الإيراني ممثلاً بالحرس الثوري بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتهريب القدرات النوعية للمليشيات الحوثية الإرهابية .

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