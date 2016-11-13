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الجدعان يكشف إيرادات أول عام من ضريبة القيمة المضافة: 47 مليار ريال

الوزير قال: تشكل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدراً لها في ميزانية السنة المالية

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، عن أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال، في أول عام من التطبيق، وهو ما يشكّل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدراً لها في ميزانية السنة المالية.

وأكّد في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمّ في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب.

وأشار إلى أن نسبة الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من هيئة الزكاة حيث بلغت 90 %، في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70 %.

وقال وزير المالية إن حكومة المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات كافة؛ لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج #رؤية_المملكة_2030.

وأضاف، اليوم، عقب انطلاق أعمال #مؤتمر_الزكاة_والضريبة: يأتي انعقاد #مؤتمر_الزكاة_والضريبة للمرة الأولى، في ظل عددٍ من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتتطلب من الدول بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

وتابع الجدعان: يشهد الاقتصاد الرقمي تطورات متسارعة، ونتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال، وخفض التكلفة وتعزيز الشفافية الضريبية، وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

محمد الجدعان ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجدعان يكشف إيرادات أول عام من ضريبة القيمة المضافة: 47 مليار ريال
سبق

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، عن أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال، في أول عام من التطبيق، وهو ما يشكّل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدراً لها في ميزانية السنة المالية.

وأكّد في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمّ في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب.

وأشار إلى أن نسبة الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من هيئة الزكاة حيث بلغت 90 %، في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70 %.

وقال وزير المالية إن حكومة المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات كافة؛ لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج #رؤية_المملكة_2030.

وأضاف، اليوم، عقب انطلاق أعمال #مؤتمر_الزكاة_والضريبة: يأتي انعقاد #مؤتمر_الزكاة_والضريبة للمرة الأولى، في ظل عددٍ من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتتطلب من الدول بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

وتابع الجدعان: يشهد الاقتصاد الرقمي تطورات متسارعة، ونتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال، وخفض التكلفة وتعزيز الشفافية الضريبية، وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:40 PM

الجدعان يكشف إيرادات أول عام من ضريبة القيمة المضافة: 47 مليار ريال

الوزير قال: تشكل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدراً لها في ميزانية السنة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، عن أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال، في أول عام من التطبيق، وهو ما يشكّل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدراً لها في ميزانية السنة المالية.

وأكّد في كلمته، خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمّ في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب.

وأشار إلى أن نسبة الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من هيئة الزكاة حيث بلغت 90 %، في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70 %.

وقال وزير المالية إن حكومة المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات كافة؛ لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج #رؤية_المملكة_2030.

وأضاف، اليوم، عقب انطلاق أعمال #مؤتمر_الزكاة_والضريبة: يأتي انعقاد #مؤتمر_الزكاة_والضريبة للمرة الأولى، في ظل عددٍ من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتتطلب من الدول بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

وتابع الجدعان: يشهد الاقتصاد الرقمي تطورات متسارعة، ونتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال، وخفض التكلفة وتعزيز الشفافية الضريبية، وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

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