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5 مواقع بالرياض تنطلق منها الألعاب النارية الليلة.. وسرعة المركبات ٣٠كم

فيما دعا موسم العاصمة الجميع لتوخي الحيطة والحذر

أعلن "موسم الرياض" أن الألعاب النارية ستنطلق من خمسة مواقع الليلة في العاصمة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للموسم.

وأوضح أن الألعاب ستنطلق في تمام الساعة 09:00 مساءً من مركز الملك عبدالله المالي، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد وحديقة النهضة.

ودعا "موسم الرياض" الجميع لتوخي الحيطة والحذر، منوهاً بأن السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة ٣٠كم/الساعة.

الألعاب النارية موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مواقع بالرياض تنطلق منها الألعاب النارية الليلة.. وسرعة المركبات ٣٠كم
سبق

أعلن "موسم الرياض" أن الألعاب النارية ستنطلق من خمسة مواقع الليلة في العاصمة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للموسم.

وأوضح أن الألعاب ستنطلق في تمام الساعة 09:00 مساءً من مركز الملك عبدالله المالي، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد وحديقة النهضة.

ودعا "موسم الرياض" الجميع لتوخي الحيطة والحذر، منوهاً بأن السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة ٣٠كم/الساعة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:53 PM

5 مواقع بالرياض تنطلق منها الألعاب النارية الليلة.. وسرعة المركبات ٣٠كم

فيما دعا موسم العاصمة الجميع لتوخي الحيطة والحذر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,365

أعلن "موسم الرياض" أن الألعاب النارية ستنطلق من خمسة مواقع الليلة في العاصمة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للموسم.

وأوضح أن الألعاب ستنطلق في تمام الساعة 09:00 مساءً من مركز الملك عبدالله المالي، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد وحديقة النهضة.

ودعا "موسم الرياض" الجميع لتوخي الحيطة والحذر، منوهاً بأن السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة ٣٠كم/الساعة.

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