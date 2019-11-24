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صاحب هدف تأكيد اللقب الآسيوي "ماريغا": الهلال فريق كبير وتوج ببطولة كبيرة

نال جائزة أفضل لاعب في المباراة

قال المالي موسى ماريغا لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه سعيد بالتتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وشدد على سعادته أكثر بوجوده ضمن قائمة فريق كبير مثل الهلال - على حد قوله- .


وقال ماريغا في تصريحات للناقل الرسمي :"أتوجه بالشكر للإدارة والجهاز الفني والمشجعين على الدعم الذي توج بلقب البطولة الكبيرة".


وسجل اللاعب المالي"31 عاماً" هدف الهلال الثاني في مرمى بوهانج الكوري الجنوبي عند الدقيقة 63، كما توج بنجومية المباراة النهائية بنيله جائزة أفضل لاعب في المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صاحب هدف تأكيد اللقب الآسيوي "ماريغا": الهلال فريق كبير وتوج ببطولة كبيرة
سبق

قال المالي موسى ماريغا لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه سعيد بالتتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وشدد على سعادته أكثر بوجوده ضمن قائمة فريق كبير مثل الهلال - على حد قوله- .


وقال ماريغا في تصريحات للناقل الرسمي :"أتوجه بالشكر للإدارة والجهاز الفني والمشجعين على الدعم الذي توج بلقب البطولة الكبيرة".


وسجل اللاعب المالي"31 عاماً" هدف الهلال الثاني في مرمى بوهانج الكوري الجنوبي عند الدقيقة 63، كما توج بنجومية المباراة النهائية بنيله جائزة أفضل لاعب في المباراة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:44 AM

صاحب هدف تأكيد اللقب الآسيوي "ماريغا": الهلال فريق كبير وتوج ببطولة كبيرة

نال جائزة أفضل لاعب في المباراة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المالي موسى ماريغا لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه سعيد بالتتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وشدد على سعادته أكثر بوجوده ضمن قائمة فريق كبير مثل الهلال - على حد قوله- .


وقال ماريغا في تصريحات للناقل الرسمي :"أتوجه بالشكر للإدارة والجهاز الفني والمشجعين على الدعم الذي توج بلقب البطولة الكبيرة".


وسجل اللاعب المالي"31 عاماً" هدف الهلال الثاني في مرمى بوهانج الكوري الجنوبي عند الدقيقة 63، كما توج بنجومية المباراة النهائية بنيله جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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