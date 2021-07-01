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رفع 29 ألف طـن من فضلات الطعام خلال الربع الثاني للعام الحالي بالحدود الشمالية

الأمانة رفعت كمية من المواد الصلبة والموكيت والأثاث المنزلي المرمي بواقع 5952 طنًّا

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- ما يعادل 29404 أطنان من فضلات الطعام في جميع أحياء مدينة عرعر خلال الربع الثاني للعام الحالي، كما رفعت كمية من المواد الصلبة والموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيرها، بلغ 5952 طنًّا.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن إدارة النظافة تُواصل أعمالها؛ حيث تم -خلال الربع الثاني- رفع ما يقارب 66171م3 من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية.

أمانة منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفع 29 ألف طـن من فضلات الطعام خلال الربع الثاني للعام الحالي بالحدود الشمالية
سبق

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- ما يعادل 29404 أطنان من فضلات الطعام في جميع أحياء مدينة عرعر خلال الربع الثاني للعام الحالي، كما رفعت كمية من المواد الصلبة والموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيرها، بلغ 5952 طنًّا.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن إدارة النظافة تُواصل أعمالها؛ حيث تم -خلال الربع الثاني- رفع ما يقارب 66171م3 من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
12:28 PM

رفع 29 ألف طـن من فضلات الطعام خلال الربع الثاني للعام الحالي بالحدود الشمالية

الأمانة رفعت كمية من المواد الصلبة والموكيت والأثاث المنزلي المرمي بواقع 5952 طنًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- ما يعادل 29404 أطنان من فضلات الطعام في جميع أحياء مدينة عرعر خلال الربع الثاني للعام الحالي، كما رفعت كمية من المواد الصلبة والموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيرها، بلغ 5952 طنًّا.

وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن إدارة النظافة تُواصل أعمالها؛ حيث تم -خلال الربع الثاني- رفع ما يقارب 66171م3 من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية.

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