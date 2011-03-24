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شاهد.. رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية يشيد بدور المملكة لخدمة شعوب العالم أجمع

أثناء زيارته لمركز الملك فهد في الأرجنتين لتفقد مركز تلقي لقاحات كورونا

نوه رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، هوراسيو لاريتا، بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، في خدمة الشعب الأرجنتيني عبر تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتوعوية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس السيد هوراسيو لاريتا، يوم أمس، لمركز خادم ‏الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمناسبة إنشاء مركز تقديم لقاح فيروس كورونا Covid-19 في مقر المركز، وكان في استقباله مدير المركز المكلّف نايف الفعيم، وإمام جامع المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي؛ حيث قام بجولة على أقسام المركز، واطّلع على أبرز أعماله.

وأشاد "هوراسيو لاريتا" بالدور المميز الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لشعوب العالم أجمع، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية الأرجنتينية بين البلدين الصديقين.

من جانبه أوضح مدير المركز المكلف نايف الفعيم، أن زيارة هوراسيو لاريتا تعد الأولى للمركز؛ للاطلاع على أعماله والتعرف على أهم أنشطته التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني بمختلف أطيافه، لافتًا إلى أن أعمال المركز لاقت استحسانًا وترحيبًا وإشادة من رئيس حكومة العاصمة؛ مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الذي تم افتتاحه في عام 2000م، يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية يشيد بدور المملكة لخدمة شعوب العالم أجمع
سبق

نوه رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، هوراسيو لاريتا، بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، في خدمة الشعب الأرجنتيني عبر تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتوعوية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس السيد هوراسيو لاريتا، يوم أمس، لمركز خادم ‏الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمناسبة إنشاء مركز تقديم لقاح فيروس كورونا Covid-19 في مقر المركز، وكان في استقباله مدير المركز المكلّف نايف الفعيم، وإمام جامع المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي؛ حيث قام بجولة على أقسام المركز، واطّلع على أبرز أعماله.

وأشاد "هوراسيو لاريتا" بالدور المميز الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لشعوب العالم أجمع، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية الأرجنتينية بين البلدين الصديقين.

من جانبه أوضح مدير المركز المكلف نايف الفعيم، أن زيارة هوراسيو لاريتا تعد الأولى للمركز؛ للاطلاع على أعماله والتعرف على أهم أنشطته التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني بمختلف أطيافه، لافتًا إلى أن أعمال المركز لاقت استحسانًا وترحيبًا وإشادة من رئيس حكومة العاصمة؛ مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الذي تم افتتاحه في عام 2000م، يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
07:53 PM

شاهد.. رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية يشيد بدور المملكة لخدمة شعوب العالم أجمع

أثناء زيارته لمركز الملك فهد في الأرجنتين لتفقد مركز تلقي لقاحات كورونا

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوه رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، هوراسيو لاريتا، بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، في خدمة الشعب الأرجنتيني عبر تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتوعوية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس السيد هوراسيو لاريتا، يوم أمس، لمركز خادم ‏الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في جمهورية الأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمناسبة إنشاء مركز تقديم لقاح فيروس كورونا Covid-19 في مقر المركز، وكان في استقباله مدير المركز المكلّف نايف الفعيم، وإمام جامع المركز الشيخ عبداللطيف العتيبي؛ حيث قام بجولة على أقسام المركز، واطّلع على أبرز أعماله.

وأشاد "هوراسيو لاريتا" بالدور المميز الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لشعوب العالم أجمع، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية الأرجنتينية بين البلدين الصديقين.

من جانبه أوضح مدير المركز المكلف نايف الفعيم، أن زيارة هوراسيو لاريتا تعد الأولى للمركز؛ للاطلاع على أعماله والتعرف على أهم أنشطته التي يقدمها للمجتمع الأرجنتيني بمختلف أطيافه، لافتًا إلى أن أعمال المركز لاقت استحسانًا وترحيبًا وإشادة من رئيس حكومة العاصمة؛ مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الذي تم افتتاحه في عام 2000م، يمثل بعدًا مهمًّا في العلاقات الراسخة بين البلدين، كما يمثل المركز صرحًا إسلاميًّا كبيرًا لكل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية، وتوضيح أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

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