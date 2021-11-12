في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي

حقق فريق اللاعبة الدنماركية إيميلي بيديرسن لقب سلسلة بطولات أرامكو للقولف للفرق والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد 3 أيام من المنافسة القوية وتحديداً مع فريق اللاعبة الويلزية ليديا هال في البطولة التي شارك بها مجموعة من نخبة لاعبات الجولة الأوروبية إلى جانب مجموعة من الهواة في نظام جديد ومستحدث في رياضة القولف تم اعتماده تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات. وتعادل الفريقان في الجولة الأخيرة بواقع 51 ضربة تحت المعدل مما اضطرهما للعب جولة حاسمة نجح فيها فريق بيديرسن في حسم اللقب والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار أمريكي. وتوّج محمد القحطاني – النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لشركة أرامكو، و ماجد السرور –الرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف فريق اللاعبة بيديرسن بعد جولة كسر التعادل وتحديد الفائز والتي لُعبت بين بيديرسن وهال وفازت بها الأولى. كما توجوا اللاعبة السلوفينية بيا بابنِك والتي نجحت في تسجيل أفضل معدل فردي في سلسلة بطولات أرامكو للفرق بواقع 16 ضربة تحت المعدل لتتفوق بضربة واحدة على الألمانية أوليفيا كاون وتحصل على 200,000 دولار أمريكي. وشارك في حفل التتويج كل من نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، أحمد السبيعي، والمدير التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات - أليكساندرا أرماس، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - سيريل بيايا، والمدير العام لنادي وملعب رويال غرينز - مصطفى منيمنة. وضمّ فريق الدنماركية بيدرسن كلاً من أحمد السبيعي والإنجليزية هانا بيرك والفنلندية كريستا باكر، وضمّ فريق الويلزية ليديا هال كل من مواطنتها بيكي برويرتون والبرازيلية لويزا ألتمان والأمريكي فيكتور غرين. وقال السبيعي: "ختام رائع للموسم الأول من سلسة بطولات أرامكو للفرق التي احتضنتها لندن وسوتوجراندي ونيويورك واكتملت اليوم بجولة جدة. أود أن أتقدم بالشكر للأخ ماجد السرور وفريق قولف السعودية والجولة الأوروبية للسيدات ولجميع شركاء النجاح وللمتطوعين واللجنة المنظمة على جميع الجهود المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسلسلة بطولات أرامكو للفرق. كما أشكر اللاعبات المحترفات وجميع اللاعبين الهواة الذين شاركوا في البطولة وقدموا فيها أفضل المستويات التي ساهمت في جعل المنافسات مليئة بالحماس والندية لآخر اللحظات، كما أبارك للاعبة بيا بابنِك فوزها باللقب الفردي وأبارك لزميلاتي في الفريق إيميلي بيديرسن وهانا بيرك وكريستا باكر على تحقيق لقب الفرق. وأتمنى التوفيق للجميع واستمرار نجاح السلسة في العام المقبل". وعبّرت بيديرسن عن سعادتها بتحقيق لقبها الثاني على التوالي على أرض المملكة في نفس البطولة العام الماضي وقالت: "أحب اللعب في المملكة وكنت أستهدف العودة لتحقيق الفوز مرة أخرى وسعيدة بتحقيق اللقب مع فريقي الذي قدّم جميع أفراده أداءً مميزاً طوال أيام المنافسات وأشكرهم على جهودهم وأجواء المرح التي أضافوها أثناء اللعب. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشركة أرامكو ولقولف السعودية على استضافتهم لنا وعلى دعمهم المتواصل لنا كلاعبات بشكل خاص ولقولف السيدات بشكل عام". الجدير بالذكر أن بطولتي أرامكو وقولف السعودية تندرجان تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، وتعودان للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً على الصعيد العالمي. وتُعد الجائزة المخصصة لكل بطولة والبالغة مليون دولار أمريكي ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعد بطولة أموندي إيفيان وبطولة AIG المفتوحة. الأمر الذي يعكس الدور الهام الذي تقوم به الجهتان لدعم رياضة القولف النسائية. وتعتبر استضافة أكبر الأحداث العالمية جزءاً أساسياً من إستراتيجية القولف في المملكة، والتي تهدف لإلهام جيلها القادم ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذه الرياضة. وتسعى قولف السعودية إلى تسهيل وصول السيدات للعبة، وكانت قد أطلقت مبادرة نادي السيدات أولاً والتي ألهمت أكثر من 1000 سيدة للتعرف على رياضة القولف بشكل أكبر وتجربتها بشكل منتظم في الأندية.

في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-12 حقق فريق اللاعبة الدنماركية إيميلي بيديرسن لقب سلسلة بطولات أرامكو للقولف للفرق والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد 3 أيام من المنافسة القوية وتحديداً مع فريق اللاعبة الويلزية ليديا هال في البطولة التي شارك بها مجموعة من نخبة لاعبات الجولة الأوروبية إلى جانب مجموعة من الهواة في نظام جديد ومستحدث في رياضة القولف تم اعتماده تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.



وتعادل الفريقان في الجولة الأخيرة بواقع 51 ضربة تحت المعدل مما اضطرهما للعب جولة حاسمة نجح فيها فريق بيديرسن في حسم اللقب والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار أمريكي.



وتوّج محمد القحطاني – النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لشركة أرامكو، و ماجد السرور –الرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف فريق اللاعبة بيديرسن بعد جولة كسر التعادل وتحديد الفائز والتي لُعبت بين بيديرسن وهال وفازت بها الأولى.



كما توجوا اللاعبة السلوفينية بيا بابنِك والتي نجحت في تسجيل أفضل معدل فردي في سلسلة بطولات أرامكو للفرق بواقع 16 ضربة تحت المعدل لتتفوق بضربة واحدة على الألمانية أوليفيا كاون وتحصل على 200,000 دولار أمريكي.



وشارك في حفل التتويج كل من نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، أحمد السبيعي، والمدير التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات - أليكساندرا أرماس، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - سيريل بيايا، والمدير العام لنادي وملعب رويال غرينز - مصطفى منيمنة.



وضمّ فريق الدنماركية بيدرسن كلاً من أحمد السبيعي والإنجليزية هانا بيرك والفنلندية كريستا باكر، وضمّ فريق الويلزية ليديا هال كل من مواطنتها بيكي برويرتون والبرازيلية لويزا ألتمان والأمريكي فيكتور غرين.



وقال السبيعي: "ختام رائع للموسم الأول من سلسة بطولات أرامكو للفرق التي احتضنتها لندن وسوتوجراندي ونيويورك واكتملت اليوم بجولة جدة. أود أن أتقدم بالشكر للأخ ماجد السرور وفريق قولف السعودية والجولة الأوروبية للسيدات ولجميع شركاء النجاح وللمتطوعين واللجنة المنظمة على جميع الجهود المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسلسلة بطولات أرامكو للفرق. كما أشكر اللاعبات المحترفات وجميع اللاعبين الهواة الذين شاركوا في البطولة وقدموا فيها أفضل المستويات التي ساهمت في جعل المنافسات مليئة بالحماس والندية لآخر اللحظات، كما أبارك للاعبة بيا بابنِك فوزها باللقب الفردي وأبارك لزميلاتي في الفريق إيميلي بيديرسن وهانا بيرك وكريستا باكر على تحقيق لقب الفرق. وأتمنى التوفيق للجميع واستمرار نجاح السلسة في العام المقبل".



وعبّرت بيديرسن عن سعادتها بتحقيق لقبها الثاني على التوالي على أرض المملكة في نفس البطولة العام الماضي وقالت: "أحب اللعب في المملكة وكنت أستهدف العودة لتحقيق الفوز مرة أخرى وسعيدة بتحقيق اللقب مع فريقي الذي قدّم جميع أفراده أداءً مميزاً طوال أيام المنافسات وأشكرهم على جهودهم وأجواء المرح التي أضافوها أثناء اللعب. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشركة أرامكو ولقولف السعودية على استضافتهم لنا وعلى دعمهم المتواصل لنا كلاعبات بشكل خاص ولقولف السيدات بشكل عام".



الجدير بالذكر أن بطولتي أرامكو وقولف السعودية تندرجان تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، وتعودان للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً على الصعيد العالمي.



وتُعد الجائزة المخصصة لكل بطولة والبالغة مليون دولار أمريكي ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعد بطولة أموندي إيفيان وبطولة AIG المفتوحة. الأمر الذي يعكس الدور الهام الذي تقوم به الجهتان لدعم رياضة القولف النسائية.



وتعتبر استضافة أكبر الأحداث العالمية جزءاً أساسياً من إستراتيجية القولف في المملكة، والتي تهدف لإلهام جيلها القادم ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذه الرياضة.



وتسعى قولف السعودية إلى تسهيل وصول السيدات للعبة، وكانت قد أطلقت مبادرة نادي السيدات أولاً والتي ألهمت أكثر من 1000 سيدة للتعرف على رياضة القولف بشكل أكبر وتجربتها بشكل منتظم في الأندية.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 10:41 PM

في بطولة أرامكو للقولف.. الدنماركية بيديرسن تحقق اللقب للعام الثاني على التوالي





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حقق فريق اللاعبة الدنماركية إيميلي بيديرسن لقب سلسلة بطولات أرامكو للقولف للفرق والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد 3 أيام من المنافسة القوية وتحديداً مع فريق اللاعبة الويلزية ليديا هال في البطولة التي شارك بها مجموعة من نخبة لاعبات الجولة الأوروبية إلى جانب مجموعة من الهواة في نظام جديد ومستحدث في رياضة القولف تم اعتماده تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.



وتعادل الفريقان في الجولة الأخيرة بواقع 51 ضربة تحت المعدل مما اضطرهما للعب جولة حاسمة نجح فيها فريق بيديرسن في حسم اللقب والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 150 ألف دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار أمريكي.



وتوّج محمد القحطاني – النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لشركة أرامكو، و ماجد السرور –الرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف فريق اللاعبة بيديرسن بعد جولة كسر التعادل وتحديد الفائز والتي لُعبت بين بيديرسن وهال وفازت بها الأولى.



كما توجوا اللاعبة السلوفينية بيا بابنِك والتي نجحت في تسجيل أفضل معدل فردي في سلسلة بطولات أرامكو للفرق بواقع 16 ضربة تحت المعدل لتتفوق بضربة واحدة على الألمانية أوليفيا كاون وتحصل على 200,000 دولار أمريكي.



وشارك في حفل التتويج كل من نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، أحمد السبيعي، والمدير التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات - أليكساندرا أرماس، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - سيريل بيايا، والمدير العام لنادي وملعب رويال غرينز - مصطفى منيمنة.



وضمّ فريق الدنماركية بيدرسن كلاً من أحمد السبيعي والإنجليزية هانا بيرك والفنلندية كريستا باكر، وضمّ فريق الويلزية ليديا هال كل من مواطنتها بيكي برويرتون والبرازيلية لويزا ألتمان والأمريكي فيكتور غرين.



وقال السبيعي: "ختام رائع للموسم الأول من سلسة بطولات أرامكو للفرق التي احتضنتها لندن وسوتوجراندي ونيويورك واكتملت اليوم بجولة جدة. أود أن أتقدم بالشكر للأخ ماجد السرور وفريق قولف السعودية والجولة الأوروبية للسيدات ولجميع شركاء النجاح وللمتطوعين واللجنة المنظمة على جميع الجهود المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسلسلة بطولات أرامكو للفرق. كما أشكر اللاعبات المحترفات وجميع اللاعبين الهواة الذين شاركوا في البطولة وقدموا فيها أفضل المستويات التي ساهمت في جعل المنافسات مليئة بالحماس والندية لآخر اللحظات، كما أبارك للاعبة بيا بابنِك فوزها باللقب الفردي وأبارك لزميلاتي في الفريق إيميلي بيديرسن وهانا بيرك وكريستا باكر على تحقيق لقب الفرق. وأتمنى التوفيق للجميع واستمرار نجاح السلسة في العام المقبل".



وعبّرت بيديرسن عن سعادتها بتحقيق لقبها الثاني على التوالي على أرض المملكة في نفس البطولة العام الماضي وقالت: "أحب اللعب في المملكة وكنت أستهدف العودة لتحقيق الفوز مرة أخرى وسعيدة بتحقيق اللقب مع فريقي الذي قدّم جميع أفراده أداءً مميزاً طوال أيام المنافسات وأشكرهم على جهودهم وأجواء المرح التي أضافوها أثناء اللعب. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشركة أرامكو ولقولف السعودية على استضافتهم لنا وعلى دعمهم المتواصل لنا كلاعبات بشكل خاص ولقولف السيدات بشكل عام".



الجدير بالذكر أن بطولتي أرامكو وقولف السعودية تندرجان تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، وتعودان للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً على الصعيد العالمي.



وتُعد الجائزة المخصصة لكل بطولة والبالغة مليون دولار أمريكي ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعد بطولة أموندي إيفيان وبطولة AIG المفتوحة. الأمر الذي يعكس الدور الهام الذي تقوم به الجهتان لدعم رياضة القولف النسائية.



وتعتبر استضافة أكبر الأحداث العالمية جزءاً أساسياً من إستراتيجية القولف في المملكة، والتي تهدف لإلهام جيلها القادم ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذه الرياضة.



وتسعى قولف السعودية إلى تسهيل وصول السيدات للعبة، وكانت قد أطلقت مبادرة نادي السيدات أولاً والتي ألهمت أكثر من 1000 سيدة للتعرف على رياضة القولف بشكل أكبر وتجربتها بشكل منتظم في الأندية.