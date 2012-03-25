أمانة جدة تستنفر قواها بآلاف العاملين عبر 235 مُعدَّة
عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة
استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها وطاقاتها الميدانية، عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة، بتجنيد 4436 عامل نظافة و235 مُعدة.
وأوضحت الأمانة أنها شرعت في أعمال تنظيف الشوارع وإزالة المبعثرات والأتربة وفق خطط ميدانية تراعي المواقع ذات الأولوية القصوى.
وأشارت إلى أن جهودها متواصلة لرفع المخلفات والآثار الناتجة عن حالة الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة، كما تعمل على مباشرة البلاغات ومعالجتها وفق ما يردها من مركز 940 أو عبر تطبيق "بلدي".
أمانة جدة تستنفر قواها بآلاف العاملين عبر 235 مُعدَّة
عبدالله الراجحي
سبق
2021-03-25
استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها وطاقاتها الميدانية، عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة، بتجنيد 4436 عامل نظافة و235 مُعدة.
وأوضحت الأمانة أنها شرعت في أعمال تنظيف الشوارع وإزالة المبعثرات والأتربة وفق خطط ميدانية تراعي المواقع ذات الأولوية القصوى.
وأشارت إلى أن جهودها متواصلة لرفع المخلفات والآثار الناتجة عن حالة الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة، كما تعمل على مباشرة البلاغات ومعالجتها وفق ما يردها من مركز 940 أو عبر تطبيق "بلدي".
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
04:59 PM
أمانة جدة تستنفر قواها بآلاف العاملين عبر 235 مُعدَّة
عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة
استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها وطاقاتها الميدانية، عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة، بتجنيد 4436 عامل نظافة و235 مُعدة.
وأوضحت الأمانة أنها شرعت في أعمال تنظيف الشوارع وإزالة المبعثرات والأتربة وفق خطط ميدانية تراعي المواقع ذات الأولوية القصوى.
وأشارت إلى أن جهودها متواصلة لرفع المخلفات والآثار الناتجة عن حالة الرياح النشطة والمثيرة للغبار والأتربة، كما تعمل على مباشرة البلاغات ومعالجتها وفق ما يردها من مركز 940 أو عبر تطبيق "بلدي".