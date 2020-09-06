النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. تعرّف على "صخرة تبوك" العجيبة وقصتها مع التاريخ

روايات متعددة عن سبب الانشطار

يوجد حول العالم آلاف من الصخور ذات الأشكال الغريبة والمذهلة والتي ربما لا تتكرر، وتوجد في المملكة العربية السعودية صخرة عجيبة للغاية توجد في شمال المملكة؛ وتحديدًا في منطقة تبوك، وهي صخرة مشطورة نصفين بفعل عوامل الزمن توجد غرب منطقة جبل النصلة جنوب محافظة تيماء، وطولها تقريبًا 8 أمتار، وتختلف القواعد؛ فهناك الصغيرة في الجهة اليسرى والكبيرة في الجهة اليمنى، وبها عدد من الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية التي ترجع إلى ما يقارب 3000 عام؛ منها صور لحيوانات وطيور وزواحف متعددة الأشكال.

وتناول الكثيرون من المهتمين بالآثار والنواحي الجيولوجية، أسباب انشطار الصخرة بهذا الشكل غير المسبوق، ومقدمي روايات كثيرة عن نشأتها وتاريخها وحاضرها؛ فمنهم من يرى سبب هذا الانشطار هو البرق والصواعق، وآخرون يؤكدون أنها بسبب المعادن الموجود، وفريق ثالث يذهب بعيدًا ويقول إنها "الصخرة التي خرجت منها الناقة"، ويطلق عليها أهل المنطقة "حصاة النصلة".

ومن الأمور المثيرة وجود صخرتين ترتكزان على دعائم صخرية صغيرة مقارنة بحجمها، صخرة منهما ملساء والأخرى متعرجة يمكن تسلقها بسهولة.

تبوك

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

اعلان
بالصور.. تعرّف على "صخرة تبوك" العجيبة وقصتها مع التاريخ
سبق

يوجد حول العالم آلاف من الصخور ذات الأشكال الغريبة والمذهلة والتي ربما لا تتكرر، وتوجد في المملكة العربية السعودية صخرة عجيبة للغاية توجد في شمال المملكة؛ وتحديدًا في منطقة تبوك، وهي صخرة مشطورة نصفين بفعل عوامل الزمن توجد غرب منطقة جبل النصلة جنوب محافظة تيماء، وطولها تقريبًا 8 أمتار، وتختلف القواعد؛ فهناك الصغيرة في الجهة اليسرى والكبيرة في الجهة اليمنى، وبها عدد من الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية التي ترجع إلى ما يقارب 3000 عام؛ منها صور لحيوانات وطيور وزواحف متعددة الأشكال.

وتناول الكثيرون من المهتمين بالآثار والنواحي الجيولوجية، أسباب انشطار الصخرة بهذا الشكل غير المسبوق، ومقدمي روايات كثيرة عن نشأتها وتاريخها وحاضرها؛ فمنهم من يرى سبب هذا الانشطار هو البرق والصواعق، وآخرون يؤكدون أنها بسبب المعادن الموجود، وفريق ثالث يذهب بعيدًا ويقول إنها "الصخرة التي خرجت منها الناقة"، ويطلق عليها أهل المنطقة "حصاة النصلة".

ومن الأمور المثيرة وجود صخرتين ترتكزان على دعائم صخرية صغيرة مقارنة بحجمها، صخرة منهما ملساء والأخرى متعرجة يمكن تسلقها بسهولة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
01:53 PM

بالصور.. تعرّف على "صخرة تبوك" العجيبة وقصتها مع التاريخ

روايات متعددة عن سبب الانشطار

A A A
خالد خليل - الرياض
1
9,905

يوجد حول العالم آلاف من الصخور ذات الأشكال الغريبة والمذهلة والتي ربما لا تتكرر، وتوجد في المملكة العربية السعودية صخرة عجيبة للغاية توجد في شمال المملكة؛ وتحديدًا في منطقة تبوك، وهي صخرة مشطورة نصفين بفعل عوامل الزمن توجد غرب منطقة جبل النصلة جنوب محافظة تيماء، وطولها تقريبًا 8 أمتار، وتختلف القواعد؛ فهناك الصغيرة في الجهة اليسرى والكبيرة في الجهة اليمنى، وبها عدد من الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية التي ترجع إلى ما يقارب 3000 عام؛ منها صور لحيوانات وطيور وزواحف متعددة الأشكال.

وتناول الكثيرون من المهتمين بالآثار والنواحي الجيولوجية، أسباب انشطار الصخرة بهذا الشكل غير المسبوق، ومقدمي روايات كثيرة عن نشأتها وتاريخها وحاضرها؛ فمنهم من يرى سبب هذا الانشطار هو البرق والصواعق، وآخرون يؤكدون أنها بسبب المعادن الموجود، وفريق ثالث يذهب بعيدًا ويقول إنها "الصخرة التي خرجت منها الناقة"، ويطلق عليها أهل المنطقة "حصاة النصلة".

ومن الأمور المثيرة وجود صخرتين ترتكزان على دعائم صخرية صغيرة مقارنة بحجمها، صخرة منهما ملساء والأخرى متعرجة يمكن تسلقها بسهولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة